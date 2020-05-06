В Кремле отказались комментировать ситуацию с дочерью Назарбаева

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06.05.2020, 14:53, Новости дня

Прекращение полномочий Дариги Назарбаевой как депутата сената является внутренним делом Казахстана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

У него спросили, общался ли президент Владимир Путин с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым или экс-главой государства Нурсултаном Назарбаевым по этому поводу, передает РИА «Новости».

«Нет, не было», – рассказал Песков.

У него уточнили, следят ли в Кремле за этой историей. Песков ответил «безусловно», но подчеркнул, что это «абсолютно внутреннее дело» Казахстана.

«Поэтому не считаем возможным каким-то образом это комментировать, ибо это не требует абсолютно никаких комментариев – это внутреннее дело Казахстана», – заключил Песков.

Напомним, Токаев 2 мая подписал указ о прекращении полномочий Назарбаевой. В Госдуме назвали отставку дочери Назарбаева «громом среди ясного неба».

Позже Токаев назначил депутатом сената Маулена Ашимбаева вместо Назарбаевой.

Политолог Андрей Грозин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД раскрыл подоплеку отставки.

Дарига Назарбаева – старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сложившего полномочия в марте 2019 года.



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