Врачи выявили коронавирус у главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой

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06.05.2020, 14:53, Разное

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом. На данный момент она находится дома, и продолжает работать удаленно, заявляет её пресс-секретарь Анна Усачева.
После положительного результата теста на COVID-19 её состояние здоровья регулярно проверяется медиками. Как стало известно, сейчас недуг протекает относительно легко, поэтому Любимова не нуждается в госпитализации. В связи с этим, министр по-прежнему выполняет все свои обязанности, но в удаленном режиме.

К примеру, все рабочие совещания проводятся с помощью видеоконференций, в таком же формате осуществляются и различные встречи, уточняет издание «ПолитЭксперт». Стоит напомнить, что за актуальными сведениями о заболевании можно следить на сайте стопкоронавирус.рф.



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