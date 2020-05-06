Врачи выявили коронавирус у главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой

06.05.2020, 14:53, Разное

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заразилась коронавирусом. На данный момент она находится дома, и продолжает работать удаленно, заявляет её пресс-секретарь Анна Усачева.

После положительного результата теста на COVID-19 её состояние здоровья регулярно проверяется медиками. Как стало известно, сейчас недуг протекает относительно легко, поэтому Любимова не нуждается в госпитализации. В связи с этим, министр по-прежнему выполняет все свои обязанности, но в удаленном режиме.

К примеру, все рабочие совещания проводятся с помощью видеоконференций, в таком же формате осуществляются и различные встречи, уточняет издание «ПолитЭксперт». Стоит напомнить, что за актуальными сведениями о заболевании можно следить на сайте стопкоронавирус.рф.