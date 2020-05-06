Китай поставил в Россию 158 млн медицинских масок

06.05.2020, 14:53, Новости дня

Китай поставил в Россию в общей сложности около 158 млн масок, более 1,9 млн костюмов типа Тайвек, свыше 1,6 млн респираторов, свидетельствуют данные Минпромторга.

В регионы направлено около 65 млн масок из Китая, собственное производство в РФ выросло на 11% за неделю, сообщил портал стопкоронавирус.рф. со ссылкой на данные Минпромторга.

В ведомстве отметили, что по сравнению с показателями прошлой недели производство защитных костюмов увеличилось на 92%, а выпуск кожных антисептиков – на 24%.

«Сегодня все силы брошены на то, чтобы обеспечить бесперебойное наращивание выпуска средств индивидуальной защиты по всей стране, работа идет в каждом регионе России», – сообщили порталу в Минпромторге.

Ранее сообщалось, что на всей территории РФ могут ввести масочный режим, такая мера обсуждалась на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.