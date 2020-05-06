 

ЕР собрала более 70 млн рублей на помощь в борьбе с коронавирусом

06.05.2020, 14:48, Новости дня

«Единая Россия» благодаря членским взносам собрала более 70 млн рублей на оказание поддержки россиянам в связи с распространением коронавируса, сообщил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«До начала майских праздников наши коллеги-однопартийцы перечислили на эти цели 26 млн рублей. Хотел бы сказать всем большое спасибо. По состоянию на 6 мая сумма уже превысила 70 млн. Сбор средств продолжается», – приводится слова Турчака в Telegram-канале «Единой России».

По его словам, наибольшую активность проявили представители партии в Краснодарском крае, Татарстане, Калмыкии, Курганской области и Санкт-Петербурге.

Турчак напомнил, что деньги направят на закупку средств индивидуальной защиты для медиков и компьютерной техники для школьников, а также адресную поддержку граждан.

В конце апреля председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума генсовета призвал членов партии направить месячную зарплату в виде членских взносов для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, с таким предложением он обратился к депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и парламентариям в регионах. По словам Медведева, эта акция «будет по силам многим членам партии».

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 10559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 тыс. случаев заболевания. При этом Россия сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 млн человек.



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