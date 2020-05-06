Росгвардия закупила морскую технику для охраны Керченского пролива
06.05.2020, 14:48, Новости дня
Росгвардия приобрела морскую технику для охраны объектов в Керченском проливе, сообщил директор ведомства Виктор Золотов.
«Мы закупили морскую технику для охраны объектов в Керченском проливе. Кроме того, отремонтировали вертолеты», – цитирует РИА «Новости» Золотова.
Также он отметил, что войска без срывов выполняют задачи по охране объектов и транспортного перехода в Керченском проливе.
Ранее президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову подготовить и представить правительству заявку на закупку дополнительных легковых автомобилей и специальной техники для нужд службы.
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