 

Росгвардия закупила морскую технику для охраны Керченского пролива

06.05.2020, 14:48, Новости дня

Росгвардия приобрела морскую технику для охраны объектов в Керченском проливе, сообщил директор ведомства Виктор Золотов.

«Мы закупили морскую технику для охраны объектов в Керченском проливе. Кроме того, отремонтировали вертолеты», – цитирует РИА «Новости» Золотова. 

Также он отметил, что войска без срывов выполняют задачи по охране объектов и транспортного перехода в Керченском проливе.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову подготовить и представить правительству заявку на закупку дополнительных легковых автомобилей и специальной техники для нужд службы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Сколько времени коронавирус выживает на различных поверхностях

10.04 / Дональд Трамп: мы на пике заболеваемости

09.04 / Трамп заявил о приближении к победе над коронавирусом

03.04 / Выяснилось, что грызуны способны менять выражения мордочек

16.04 / Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

06.04 / Цена барреля нефти Brent упала ниже 36,6 доллара

03.04 / Мнения: Готовится великая нефтяная сделка

24.04 / Саакашвили назвал себя абсолютным сторонником мира с Россией

19.04 / После богослужения в Святогорской лавре полиция открыла уголовное производство

05.04 / Стране нужен «сухой закон» на период карантина?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска