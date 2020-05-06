 

Песков назвал доверие информации Telegram-каналов признаком непрофессионализма

06.05.2020, 14:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что делать выводы на основе информации Telegram-каналов чрезвычайно непрофессионально.

«Что касается телеграм-каналов, то это вообще не заслуживает никакого внимания и судить о чем-то по телеграм-каналам – это чрезвычайно непрофессионально», – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее Песков отмечал, что блокировка Telegram происходит в России по решению суда, но ситуация с его использованием де-факто иная.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / В КоАП решено ввести ответственность за лающих ночью собак

02.05 / Раскрыта подоплека отставки дочери Назарбаева

27.04 / На Алтае талантливые абитуриенты стипендии смогут получить до 35 тысяч рублей

28.04 / Вирусолог дал прогноз по снижению числа новых случаев коронавируса в России

14.04 / Новый вид черных игуан находится под угрозой исчезновения

10.04 / Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили переговоры в рамках ОПЕК+

03.05 / МИД Украины о событиях в Одессе 2 мая: Российская пропаганда использует трагедию для разжигания вражды и ненависти

26.04 / Депп, Джаггер, Депардье — CNEWS рассказал, какие звёзды самоизолировались во Франции

30.04 / Кудрин озвучил пожелание Мишустину

03.04 / Роскачество посоветовало отказаться от наличных во время пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска