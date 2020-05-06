Это официально: Екатерина Варнава и Константин Мякиньков расстались

06.05.2020, 14:30, Разное

Несколько лет назад Екатерина Варнава и Константин Мякиньков объявили о помолвке, но в загс не торопились, откладывая бракосочетание на потом. Но, судя по заявлению актрисы, “потом” так и не наступит: Варнава приняла участие в YouTube-шоу “Осторожно, Собчак!”, где призналась, что с Мякиньковым они разъехались и сейчас она живет одна.

Екатерина Варнава и Константин МякиньковКликните на фото для просмотра галереиМы с Константином Сергеевичем разошлись. Эту квартиру я снимаю одна. Мы разъехались, и как бы ни банально это звучало, остаемся в потрясающих отношениях. Мы общаемся, дружим, но настал такой период, когда мне и ему нужно двигаться дальше. Это не момент измены, хотя так расстаться было бы даже проще. Свадьба уже не нужна. Детьми, наверное, обзаводиться надо было раньше, но в целом, ничего не изменишь. Просто в какой-то момент страстные отношения потихоньку превратились в родственные,- рассказала Варнава в интервью. По ее признанию, инициатором разрыва выступила она, поскольку стала раздражительна в этих отношениях, а Константин “хороший человек, и этого не заслуживает”. Екатерина уверена, что Мякиньков обязательно встретит своего человека, станет отцом, в то время как она сама к рождению ребенка пока не готова:

Мы консультировались со специалистами, мне сказали: “У вас слабое здоровье, по-женски есть проблемы. Вам нужно планировать беременность. Нельзя просто восемь месяцев гастролировать и будет здоровый ребенок. Вам надо подойти к этому ответственно, то есть на какое-то время лишить себя активности”.

Екатерина Варнава и Константин МякиньковО расставании Екатерина не жалеет, хотя признается, что решение далось ей очень нелегко:

Когда ты шесть лет живешь с человеком, а потом выходишь из отношений в 35 лет, то найти кого-то в моей ситуации – жопа. У меня даже был момент легкой жалости к себе, когда я сняла эту квартиру.

Варнава также призналась, что с недавнего времени в ее жизни присутствует другой человек, который вполне может завоевать ее сердце, но о романе говорить пока рано.