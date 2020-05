Меган Маркл и принц Гарри поделились новым видео с сыном Арчи в честь его дня рождения

06.05.2020, 14:30, Разное

Этого момента ждали все мировые СМИ и поклонники британской королевской семьи, неясным оставалось лишь одно – где именно появится фото/видео с именинником, ведь собственных соцсетей и сайта у герцога и герцогини Сассекских пока нет. В итоге, Меган Маркл и принц Гарри выбрали для праздничной публикации Instagram-страницу фонда Save the Children. Несколько минут назад там появилось видео, снятое Гарри, на котором Меган читает своему сыну Арчи его любимую книгу Duck! Rabbit!. Таким образом они не только порадовали поклонников, но и приняли участие в кампании Save the Stories. Она проходит в Великобритании и США с целью поддержки детей, которых затронула пандемия коронавируса. Все средства от этой кампании будут направлены в фонд Save the Children.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Save The Children UK (@savechildrenuk)6 Май 2020 в 4:01 PDT

Свой первый день рождения Арчи отмечает вместе с мамой, папой и бабушкой Дорией в Лос-Анджелесе. Последнее его фото мы видели в январе из Канады, а до этого – еще в декабре, когда Меган и Гарри опубликовали поздравительную открытку в честь Рождества.

Напомним, Арчи Харрисон родился в понедельник, 6 мая (в один день с Джорджем Клуни, кстати), рано утром, а уже вечером об этом узнал весь мир. Через некоторое время родители разрешили фотографам сделать с ним первые официальные снимки, а чуть позже обнародовали имя – Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Британский HELLO! связался со своим источником из королевской семьи и выяснил значение этого имени. Арчи – просто нравилось и Меган, и Гарри, и оно современное, как они и хотели. Оно означает “отчаянный”, “смелый”, “храбрый” и имеет английское происхождение. А с именем Харрисон все куда умилительнее: на английском оно пишется как Harrison – первая часть совпадает с именем отца малыша Harry, а вторая – son – переводится как “сын”. То есть вторая часть имени мальчика прямо указывает на то, чей он сын – “сын Гарри”.

Титула Арчи не имеет: Гарри и Меган приняли решение отказаться от него, чтобы их сын мог вести обычную жизнь.