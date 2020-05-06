 

Страны Прибалтики решили взаимно открыть границы

06.05.2020, 14:30, Новости дня

Премьеры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Юри Ратас и Саулюс Сквернелис договорились, что между их странами 15 мая будут открыты границы, сообщил глава латвийского кабмина.

«Сегодня во время видеоконференции с премьерами Литвы и Эстонии договорились об открытии границ. Жители стран Балтии смогут спокойно передвигаться между странами», – передает слова Кариньша РИА «Новости».

Отметим, что в Латвии сохраняется режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, а в Литве ужесточили наказание за несоблюдение карантина вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.



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