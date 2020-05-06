 

Кремль спросили об американском проекте добычи ресурсов на Луне

06.05.2020, 14:30, Новости дня

Проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, подготовленный США, требует глубокого анализа с точки зрения международного законодательства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы обратили внимание на эту информацию, она требует глубокого анализа, в том числе с точки зрения существующей международной документально-правовой базы», – цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля отметил, что не готов давать прямую оценку проекту США.

Ранее сообщалось, что американская администрация готовит проект нового международного соглашения о создании «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, добыче ресурсов на Луне и принципах действия лунного права собственности. 

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах.

Кремль заметил, что попытки «приватизации» космоса неприемлемы, а в Роскосмосе заявили, что попытки экспроприации космоса и агрессивные планы по фактическому захвату других планет не настраивают на плодотворное сотрудничество. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом шаге США.



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