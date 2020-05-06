 

Игра Microsoft Forza Street вышла на устройствах с Android и iOS

06.05.2020, 14:30, Разное

Для устройств под управлением операционных систем Android и iOS стала доступной известная гоночная игра Microsoft Forza Street. Аркада распространяется бесплатно, поэтому любой желающий может скачать ее в онлайн-магазине приложений в Play Market и App Store.
Кроме того, в честь релиза игры Microsoft Forza Street разработчики запустили акцию, которая продлится до 5 июня. Если до этой даты запустить аркаду, то владельцы мобильных устройств смогут получить внутриигровые подарки. Новые машины будут открываться по мере прохождения заездов и развития игрока. Обновления добавят в игру истории, события и цели.

Разработчики отметили, что дополнительные бонусы смогут получить владельцы смартфонов из линейки Samsung Galaxy S20. После первого запуска Microsoft Forza Street в их игровом гараже появится Ford Mustang GT 2015 года и C7 Corvette Z06 2015 года. При запуске аркады на старых смартфонах Samsung удастся получить лишь первый автомобиль. Бонусы станут доступны только в том случае, если игра была установлена через магазин Galaxy Store. Воспользоваться предложением можно до 6 февраля 2021 года, отмечает сетевой ресурс «НьюИнформ».



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