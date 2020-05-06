Honor 30S стал самым продаваемым 5G-смартфоном в начале мая

06.05.2020, 14:30, Разное

Несколько месяцев назад эксперты предположили, что Honor 30S будет иметь огромный успех на мировом рынке. Накануне представители Honor официально подтвердили это, отметив, что модель заняла первое место по суммарной реализации в крупнейших китайских сервисах Jingdong, Tmall и Suning в период с 1 по 5 мая.

Более того, речь идёт как о сегменте смартфонов со стоимостью 565-845 долларов, так и о девайсах, поддерживающих сети пятого поколения. Магазин Jingdong поделился результатами продаж устройств с 5G: если учитывать только модели, а не бренды, то Honor 30S занимает первое место. В тройку также попали исключительно китайские смартфоны – Xiaomi Mi 10 и Huawei P40 Pro.

По словам президента бренда Чжао Мина, Honor 30S, как и предполагалось, действительно стал чуть ли не самым популярным смартфоном с

поддержкой сетей пятого поколения сразу же после выхода. Более того, девайс удовлетворяет всем потребностям юзеров, при этом имея доступную стоимость.