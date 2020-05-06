Скандалы: «Они играли в Рэмбо»

06.05.2020, 14:08, Разное

Как ветеран американского спецназа попытался устроить переворот в Венесуэле

Власти Венесуэлы 3 мая захватили группу наемников, которые собирались устроить в стране переворот. По информации министерства внутренних дел Венесуэлы, они прибыли из Колумбии на скоростных катерах. Восемь наемников были убиты, 13 — задержаны. У них изъяли средства радиосвязи, приборы ночного видения, оружие и камуфляж. После операции по их задержанию вооруженные силы Венесуэлы были приведены в состояние боевой готовности.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что наемники собирались его убить. По его словам, они проходили подготовку в Колумбии, их финансировали колумбийские и американские власти. Колумбия отвергла эти обвинения, назвав их попыткой «диктаторского режима Николаса Мадуро» отвлечь внимание от проблем в стране. США заявили, что Мадуро «последовательно прибегает к дезинформации», чтобы отвлечь внимание от того, как плохо он управляет Венесуэлой.

5 мая Мадуро сообщил, что переброску наемников планировали с 10 марта и что власти Венесуэлы узнали об этом заранее. По словам Мадуро, операцию готовило Управление по борьбе с наркотиками США (ведомство это отрицает), а осуществляла частная компания SilverCorp. Мадуро заявил, что среди задержанных наемников есть граждане США Люк Денман и Айрон Берри (венесуэльский президент показал их документы в телеэфире), работающие на SilverCorp. «Они играли в Рэмбо. Они изображали из себя героев», — заявил Мадуро.

🇻🇪Confirmada identidad de dos mercenarios de 🇺🇸 capturados hoy en Venezuela: Luke Denman y Airon Barry ambos veteranos de Irak y Afganistán

👉Pdte. @NicolasMaduro confirmó q son entrenadores de la empresa de mercenarios que incursiona en Venezuela, junto a fuerzas de la oposición pic.twitter.com/JhclJGXtgb

— Leonel Retamal Muñoz (@LeonelTeleSUR) May 5, 2020

Люк Денман и Айрон Берри и их паспорта

Частная охранная компания SilverCorp USA расположена во Флориде. Ею руководит Джордан Гудро — ветеран сил специального назначения армии США, побывавший в Ираке и Афганистане и трижды награжденный Бронзовой звездой за героизм в бою. 3 мая он взял на себя ответственность за операцию в Венесуэле. Гудро записал видео вместе с отставным капитаном венесуэльской армии Хавьером Ньето, который тоже живет в США. Они заявили, что пытались организовать переворот, чтобы захватить Мадуро и «освободить» Венесуэлу.

Гудро заявил, что в октябре 2019 года подписал контракт с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо. По его условиям, Гуайдо обязуется заплатить SilverCorp 213 миллионов долларов за «общее обслуживание» (какое именно, не уточняется). Гудро заявил, что Гуайдо нарушил контракт и не заплатил, но он все равно продолжил подготовку операции с участием около 60 живущих в Колумбии венесуэльцев. Они якобы жили на пожертвования соотечественников, работающих водителями Uber. «Я был борцом за свободу всю свою жизнь. Это все, что я знаю», — так Гудро объяснил, почему не отказался от операции. Он утверждает, что его люди не получали поддержку ни от Гуайдо, ни от правительств США или Колумбии. Гуайдо отрицает причастность к подготовке переворота.

Гудро подтвердил, что захваченные в Венесуэле американцы работают с ним. По словам главы SilverCorp, они вместе служили в Ираке и Афганистане, и он предложил им участвовать в подготовке переворота в Венесуэле. Гудро утверждает, что уже нанял юриста в Венесуэле и пытается связаться с Госдепартаментом США. По мнению Гудро, правительство США «должно вмешаться и попытаться вернуть этих ребят». «Они американцы. Это бывшие „Зеленые береты“. Ну же!» — сказал Гудро. Американские власти пока никак не прокомментировали аресты в Венесуэле.

Ольга Корелина

Оригинал материала: «Медуза»

«Медуза», 01.05.20, «Николас Мадуро заявил, что мятеж в Венесуэле подавлен. США утверждают, что накануне Россия отговорила его от побега из страны»

Попытка госпереворота в Венесуэле потерпела поражение, заявил Николас Мадуро в телеобращении к нации. По его словам, протесты в стране инициировали «венесуэльские правые политики, колумбийская олигархия и американская империя». Мадуро приравнял протестные выступления оппозиции к попытке государственного переворота и сообщил, что прокуратура Венесуэлы начала расследование. Также президент Венесуэлы поблагодарил «верховное военное командование за его смелость в защите мира».

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо уверяет, что протесты продолжатся, но его соратник укрылся в иностранном посольстве. Гуайдо заявил, что его сторонники останутся на улицах до окончательной победы над Мадуро, у которого, по словам Гуайдо, нет поддержки армии. При этом оппозиционный политик Леопольдо Лопес, который накануне был освобожден из-под домашнего ареста и присоединился к Гуайдо, укрылся в посольстве Испании (Лопес и его жена имеют испанские корни). Кроме того, 25 венесуэльских военнослужащих попросили убежища в посольстве Бразилии. Президент этой страны Жаир Болсонару выступает против режима Мадуро.

Госсекретарь США заявил, что после начала протестов Мадуро был готов сбежать из Венесуэлы на Кубу, но его остановили россияне. Россия и Мадуро это отрицают. «Мы наблюдали в течение дня, Мадуро давно никто не видел. У него был подготовлен самолет, он был готов уехать, как мы понимаем, но русские сказали ему, что он должен остаться», — сказал Майк Помпео CNN. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его заявление «фейком в рамках информационной войны». Сам Мадуро также отрицает, что его отговорили от побега из страны.

Дональд Трамп обвинил Кубу в отправке войск в Венесуэлу — и пригрозил острову полным эмбарго. «Если кубинские войска и ополчение немедленно не прекратят военные и другие операции с целью вызвать смерти и уничтожение конституции Венесуэлы, на острове будет введено полное эмбарго и санкции высшего уровня», — написал президент США в твиттере. Кубинский лидер Мигель Диас-Канель осудил угрозы Трампа и заявил, что кубинских военных в Венесуэле нет.

Самолетам американских авиакомпаний предписали покинуть территорию Венесуэлы в течение 48 часов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США. Также ведомство запретило авиакомпаниям из США низкие (до восьми тысяч метров) полеты над территорией страны. Запрет будет действовать до особого распоряжения из-за «усилившейся политической нестабильности и напряженности» в Венесуэле.

Мадуро назначил нового главу службы разведки Венесуэлы. Предыдущий руководитель ведомства присоединился к оппозиции. Президент Венесуэлы в телеобращении заявил, что назначил новым руководителем Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) Густаво Гонсалеса Лопеса, который уже занимал этот пост до осени 2018 года. Мадуро не стал уточнять причины отставки предыдущего главы SEBIN Мануэля Фигеры. Однако депутат лояльной Мадуро Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Херардо Маркес сообщил, что Фигера присоединился к оппозиции и был одним из руководителей выступления военных. Где он сейчас, неизвестно.

Акции протеста в Венесуэле возобновились 30 апреля, за день пострадали больше 70 человек. Хуан Гуайдо 30 апреля записал видеообращение, стоя в окружении вооруженных людей. Оппозиционер заявил, что получил поддержку военных и начал «заключительный этап» операции по свержению власти Мадуро. В Каракасе начались протестные демонстрации и столкновения протестующих с военными. По последним данным, в результате пострадали более 70 человек, более 80 были задержаны. Мадуро заявил, что при столкновениях были ранены пятеро сотрудников лояльных президенту силовых структур. После начала протестов власти заблокировали доступ к соцсетям, а также каналам BBC и CNN.

Ольга Корелина