Скандалы: «Раньше политика в отношении русских была мягче, а потом понеслось»

06.05.2020, 14:18, Разное

Экс-сотрудник «Фейсбука» рассказал о том, кто модерирует русскоязычный сегмент соцсети, какие установки даёт руководство и почему некоторые аккаунты удаляются без предупреждения

Журналист Дмитрий Шестопалов пообщался с экс-сотрудником самой известной соцсети «Фейсбук», который попросил не называть его имени и фамилии. Он рассказал о том, кто модерирует русскоязычный сегмент соцсети, какие установки даёт руководство и почему некоторые аккаунты удаляются без предупреждения. Мой собеседник прекрасно владеет несколькими языками, он хорошо образован и какое-то время проработал в офисе «Фейсбука». Интервью с ним говорит о том, что «Фейсбук» нарушает не только законы Российской Федерации, но и общечеловеческие. Впрочем, решайте сами.

— Как вы попали на работу в офис «Фейсбука»?

— Можно сказать — случайно. На тот момент работал в юридической конторе. О наборе рассказал друг. Поехали на собеседование вместе. К сожалению, он не прошёл.

— А почему другу отказали?

— У меня диплом института, несколько языков на отличном уровне, а у него образование послабее. Может, и другая причина сыграла роль. Были у него проблемы с законом в юности, но незначительные. А они проверяют досконально.

— Кто отвечает за русский сегмент «Фейсбука»?

— Русский сегмент у нас называют «русским бараком». Такой вот чёрный юмор. Им заведуют в основном украинцы. И это не российский фейк.

— В России всё то, что касается ФБ, покрыто тайной. Нет офиса, представитель «засекречен». А в Европе как обстоят дела?

— Никаких тайн. Средних размеров помещение в центре Варшавы, светлое, оборудованное по последнему слову техники. Но, естественно, многие темы запретны и мы заполняли соответствующие формы. Что-то вроде расписки о неразглашении.

— Запретов в офисе много?

— Достаточно. Например, нельзя заклеивать камеру на мониторе, проносить свои флешки, фотографировать, рассказывать о своей работе. Иногда мне казалось, что я в армии. Но, в принципе, так и было.

— И с кем же вы воевали?

— С тоталитаризмом. Но со временем и у нас пошли явные переборы.

— Переборы в чём?

— Раньше политика в отношении русских была мягче, а потом понеслось.

— Что значит «понеслось»?

— Ну, во-первых, указания сверху стали жёстче. Нам приказали наказывать русских за малейшие нарушения. И с открытием центра модерации в Риге политика в отношении русских стала ещё более колючей.

— За какие нарушения распорядились наказывать жёстче?

— В основном высказывания политического характера, нетерпимость к европейским ценностям, ненависть и даже за нецензурный лексикон. Если до этого можно было закрывать глаза на какие-то нарушения, то потом, наоборот, сказали искать поводы.

— Указания давались только в отношении русских?

— Упор делался, да и делается на них. Ещё на пророссийски настроенных белорусов, украинцев, прибалтов. Допустим, за одни и те же оскорбления и выражения блокируют русских, а украинцев или прибалтов не трогают. Нам открыто сказали: не трогать украинских пользователей и всех русскоязычных, нелояльных к режиму Путина.

— Хорошо. А вы можете доказать, что эти утверждения правдивы?

— Это сделать очень просто вам самому. Допустим, вы нашли антирусские высказывания у украинского патриота или русского из оппозиции и пожаловались. Ответ будет либо отрицательным, либо месяцами будет висеть ответ «на рассмотрении». По той причине, что жалобы на публикации этих профилей автоматически отсеиваются и просто не попадают к модератору. Бывают, правда, и курьёзные случаи. В блокировку на 30 дней попадает аккаунт какого-нибудь российского оппозиционера или украинца, но вскоре поступает команда его разблокировать.

— Но дошло до смешного. Пользователей блокируют за слово «укроп».

— Сначала ребята решили так поприкалываться, а потом это стало нормой. Работа конвейерная, выматывающая. Со временем ты реально начинаешь ненавидеть и пользователей, и коллег. Чтобы не сойти с ума, иногда развлекались.

— Вот такими блокировками за «укроп»?

— Не только. Устраивали соревнования. Допустим, каждый определял себе «любимчика». И спорили, кто первый из них допустит грубое нарушение. Спорили в основном на пиццу или пиво. Но это только после работы. В офисе строгая дисциплина. Или с подставного аккаунта оставляли провокационные комментарии под постом «любимчика». Выигрывал тот, на ком он нарушал правила.

— Не жалко было людей?

— Это же виртуал. Да и объекты были из тех, кого жалеть не очень хотелось.

— К проблемам двойных стандартов. Людей блокируют за фотографии убитых Моторолы и Гиви. А фотографии бен Ладена и Гитлера спокойно существуют в «Фейсбуке».

— Есть такое. Нам объяснили, что бен Ладен и Гитлер для многих ассоциируются со злом и служат предупреждением миру. А Моторола и Гиви — это террористы, которых пытаются героизировать русские. Поэтому за их фото сразу блокируют.

— У меня создаётся впечатление, что весь менеджмент «Фейсбука» — русофобы и сама соцсеть является русофобской.

— Я бы так не сказал, но доля истины есть. Да, многие работающие на русском сегменте ненавидят русских. Но задача не в полном разрыве с российскими пользователями. Наоборот. Задача принудить размещать их котиков, рецепты и читать те политические новости, которые выгодны Западу. И, конечно же, зарабатывать и собирать информацию о тех, кто интересен.

— У «Фейсбука» есть база осведомителей?

— Можно сказать, что таких базы три. Это осведомители-волонтёры. То есть те, кто жалуется на всё и на всех. Для них это стиль жизни. И есть осведомители более высокого уровня. С ними поддерживается двусторонняя связь. Таких немного, и они на вес золота. Третья категория — это чиновники, менеджеры топ-уровня, которые несознательно размещают информацию большой важности. Чаще это происходит в пылу спора в комментариях.

— А с сотрудниками офиса проводится какая-то работа?

— Конечно. Это и тренинги, и что-то вроде уроков истории. Рассказывают о тоталитарной системе в России, о сталинских преступлениях. Упор делается на то, что русским удаётся быть сильными за счёт достижений прошлого и уважительного отношения к ним. И поэтому они пока на плаву в информационной войне.

— Судя по тому, что происходит в русском сегменте «Фейсбука», война в разгаре.

— Это так. И вы в ней проигрываете. Не на всех фронтах, конечно. Ну вот смотрите. У вас мощная пропагандистская машина. Но она работает в основном на старшее поколение. Это телевизор. В «Фейсбуке» же больше молодёжи. И здесь задача простая. Это полная нейтрализация лидеров мнений, поддерживающих российскую власть. На данный момент эта задача практически выполнена. Один из наших менеджеров Януш говорил, что нам удаётся даже больше, чем требуется. Выполняя задачи идеологического характера, нам удаётся и делать хороший бизнес на врагах.

— На врагах?!

— Почему вас это удивляет? Или вы считаете «Фейсбук» дружественной соцсетью?

— Хорошо. А если придраться не к чему и пророссийский лидер мнений соблюдает все нормы сообщества?

— Тогда аккаунт просто удаляется без объяснения причин. Сначала такие методы были под запретом, но сейчас можно сносить неугодный профиль без проблем. В «Фейсбуке» поняли, что вы ему противопоставить ничего не в силах. Блокировали же страницы ваших медиа, а вы только возмущались. Меня веселили некоторые комментарии. Типа мы всё равно будем бороться на этой площадке. Люди не отдают себе отчёт, что никакой борьбы уже нет, они теряют время. И смешно наблюдать, как многие серьёзные люди открывают новые аккаунты, чтобы их снова заблокировали. Сейчас блокировка идёт даже по IP-адресам.

— Лидеры мнений из России заменяются лидерами мнений с прозападной ориентацией. Это понятно. А правдивы ли истории про ботов?

— Естественно. Боты есть у вас, боты есть и с другой стороны. И там та же история. Ваши боты торпедируются, а их боты живут. Но сейчас появилось и новое в развитии. «Фейсбук» активно делает упор на группы. Это делается сознательно. За группой легче следить, и туда легче внедрить сборщиков информации.

— Как вы думаете, почему при такой ситуации «Фейсбук» ещё жив в России?

— Не знаю. Может, вы поворачиваетесь лицом к Западу, а может, просто у вас есть проблемы поважнее.

Дмитрий Шестопалов