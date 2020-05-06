Вопрос дня: Как в России отметят 75-летие Победы?

06.05.2020, 14:16, Новости дня

Авиапарадом и салютами. В регионах местные власти добавят чего-то от себя – в Ставрополе, к примеру, по улицам проедет «музыкальный КАМАЗ».

В 2020 году привычного всем россиянам парада не будет, пандемия внесла свои коррективы – еще в середине апреля Владимир Путин объявил об отмене наземной части традиционной церемонии.

Из-за этого куда масштабнее обычного будет воздушная часть – в небо по всей РФ поднимутся, если погода не помешает, более 600 различных самолетов и вертолетов.

В Москве

Самым масштабным воздушный парад будет в столице – над центром города пролетят 75 единиц воздушной техники.

Первым в небе покажется самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, он будет в сопровождении четырех многоцелевых Ми-8. За ними проследуют пятерки боевых Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н. На этом вертолетная часть завершится.

«Самолетная» начнется с огромного А-50, самолета радиолокационного обнаружения и управления. За ним пролетят три военных «транспортника» Ил-76. Далее можно будет увидеть восемь бомбардировщиков-ракетоносцев: сначала три Ту-95МС, затем – Ту-160 в сопровождении четырех Ту-22МЗ.

Следом снова полетит Ту-160, заправку которого в воздухе будет имитировать предназначенный для таких целей Ил-78. За ним придет черед четверок истребителей МиГ-29, фронтовых бомбардировщиков Су-24, перехватчиков МиГ-31К, способных нести новейшие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», и перспективных Су-57.

И завершат воздушную часть парада тоже истребители. Сначала это будет треугольник из десяти Су-30СМ, Су-34 и Су-35С, затем ромб из девяти МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи», а завершит программу российский триколор – воздушные смеси трех цветов распылят летчики шести Су-25.

В регионах

Там все будет скромнее, но не слишком и не везде. К примеру, над Ростовом-на-Дому пролетят 45 самолетов и вертолетов, преимущественно штурмовики Су-25 и истребители Су-30СМ.

По 30 единиц техники пролетят над Хабаровском и Санкт-Петербургом. В городе на Неве, кстати, также пройдет небольшой морской парад, напротив главных городских набережных встанут четыре корабля с Ленинградской военно-морской базы: малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов», учебный корабль «Перекоп» и противодиверсионный катер «Нахимовец». Их украсят флагами, а экипаж проведет торжественное построение. Параллельно на «Авроре» выступит Адмиралтейский оркестр.

Всего Минобороны заявило воздушные парады в 47 российских городах.

Где-то предусмотрена масштабная воздушная программа, как в Москве, Хабаровске, Петербурге, Волгограде или Ростове-на-Дону, где-то же в небо поднимутся по несколько самолетов. Над Казанью, например, пролетит один Ту-95МС.

Примерно в половине городов помимо парадов также можно будет увидеть и артиллерийский салют, где-то же салюта не будет.

Еще в четырех городах будет только салют, без авиации. Это Симферополь, Каспийск, Белогорск и Североморск.

Время парадов и салютов

Воздушные парады начнутся в российских городах в 10:00 по местному времени. Ожидается, что либо непосредственно перед, либо после них федеральные телеканалы покажут обращение Владимира Путина.

Салюты пройдут в 22:00, их длительность зависит от числа залпов. В Москве, к примеру, залпов будет 30, то есть салют продлится около 10 минут.

Бессмертный полк

В этом году акция пройдет онлайн. Для участия нужно зарегистрироваться на специальном сайте и рассказать там о своем ветеране, загрузив также его фотографию. Из таких снимков организаторы составят видеоряд, который с 11:00 будет транслироваться как на федеральных каналах, так в соцсетях, а также на том же портале акции.

«День Победы» на балконе

Также в 19:00 в российских городах пройдет минута молчания в память о погибших. Затем многие телеканалы и радиостанции включат знаменитую песню «День Победы», а россияне могут подойти к окнам или выйти на балконы и совместно исполнить ее.

С идеей в конце апреля выступил народный артист СССР Василий Лановой, впоследствии ее поддержал Владимир Путин.

«Наземный» парад

Когда он будет, пока неясно. Пока звучат только три основных версии по датам – 24 июня, в день первого парада Победы 1945 года, 3 сентября, которое в РФ теперь официально признано днем окончания Второй мировой, и 7 ноября, в день легендарного парада 1941 года, прямиком с которого солдаты уходили на фронт.

Но в итоге все, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «будет зависеть от эпидемиологической ситуации».

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