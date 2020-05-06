 

Мурашко заявил об изменении отношения к медикам в обществе

06.05.2020, 14:16, Новости дня

В последнее время в обществе изменилось отношение к медикам, их повсеместно поддерживают, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Я думаю, что вы видите, насколько пересмотрено сегодня отношение к медицинскому работнику в обществе. Вы помните на своей памяти когда-нибудь, чтобы билборды фактически все по городу были сплошь в фотографиях поддержки врачам?» – передает слова Мурашко РИА «Новости».

Он добавил, что в среду или 7 мая будет подписан указ о страховых выплатах для медицинских работников, передает ТАСС.

«Подготовлен указ, надеюсь, что он, вот сейчас проходит финальную процедуру согласования. Я думаю, что он сегодня, крайний срок, наверное, завтра, будет подписан президентом», – сказал он.

В начале апреля президент Владимир Путин заявил, что для медработников, которые работают с больными коронавирусом, установлена специальная федеральная выплата: врачам выплатят 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей.



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