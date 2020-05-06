 

В Кремле ответили на вопрос о происхождении коронавируса

06.05.2020, 14:16, Новости дня

В настоящее время нельзя однозначно сказать, был коронавирус создан искусственно или нет, поскольку детальной информации нет ни у кого, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока ни у кого нет детальной информации об этом коронавирусе», – приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил представитель Кремля, этот «относительно новый коронавирус находится под очень пристальным изучением ученых-вирусологов всего мира».

«Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что он новый», – добавил Песков.

По его словам, в настоящее время однозначных заявлений не может быть, поскольку вирус изучается, по данному вопросу идет обмен информацией.

Ранее в среду Генеральная прокуратура РФ признала фейком распространяемые в Сети сообщения об искусственном создании коронавируса.

В ВОЗ подчеркивали, что заявления со стороны властей США, обвинивших Китай в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными. В организации указывали, что США не предоставили никаких доказательств этого утверждения.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / В Луганской области в ДТП с пограничником погибли два человека – ГБР

16.04 / Вопрос дня: Как упростить себе удаленную работу?

29.04 / Комиссия США отметила ухудшение ситуации с религиозной свободой в России

23.04 / В СБ ООН внесли резолюцию по прекращению огня в мире

02.04 / Беспроводные наушники Sony имеют отличный автономный режим

29.04 / Чернобыль и пандемия: какова цена лжи?

09.04 / Наравне с коронавирусом распространяется ковидофобия

08.04 / Украинские врачи предложили использовать пакеты вместо аппаратов ИВЛ

12.04 / «Молодежка ОНФ» помогла подготовить больницу в Москве к приему пациентов с пневмонией

21.04 / Путин заявил о необходимости резерва коек для борьбы с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска