В Кремле ответили на вопрос о происхождении коронавируса

06.05.2020, 14:16, Новости дня

В настоящее время нельзя однозначно сказать, был коронавирус создан искусственно или нет, поскольку детальной информации нет ни у кого, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока ни у кого нет детальной информации об этом коронавирусе», – приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил представитель Кремля, этот «относительно новый коронавирус находится под очень пристальным изучением ученых-вирусологов всего мира».

«Каких-то однозначных оценок и однозначных данных сейчас просто еще не существует по той самой причине, что он новый», – добавил Песков.

По его словам, в настоящее время однозначных заявлений не может быть, поскольку вирус изучается, по данному вопросу идет обмен информацией.

Ранее в среду Генеральная прокуратура РФ признала фейком распространяемые в Сети сообщения об искусственном создании коронавируса.

В ВОЗ подчеркивали, что заявления со стороны властей США, обвинивших Китай в искусственном создании нового коронавируса, являются спекулятивными. В организации указывали, что США не предоставили никаких доказательств этого утверждения.