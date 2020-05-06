Дану Борисову попросили уйти из студии телеканала из-за сильного приступа кашля

06.05.2020, 14:09, Разное

Недавно Дана Борисова пояснила о том, что имеет некоторые симптомы COVID-19, однако тест дал отрицательный результат. В микроблоге в Instagram она рассказала, что её попросили уйти со съёмок из-за сильного приступа кашля.

Дана Борисова некоторое время назад сообщала о плохом самочувствии. Согласно утверждению телезвезды, она длительное время не могла сдать тест на коронавирус. В результате лишь один анализ дал отрицательный результат.

Несмотря на наличие признаков заболевания, знаменитость принимает участие в съемках программ. Такое поведение телеведущей недавно привело к тому, что её выгнали из студии одного из федеральных телеканалов. У Даны Борисовой не получилось досидеть до конца съёмочного процесса, так как её охватил сильный кашель. Знаменитость попросили удалиться со студии и не забыть надеть маску на лицо. «Я не смогла досидеть, за 10 минут до конца съёмки начался сильный приступ кашля. Все запаниковали, мне предложили удалиться и надеть маску», – пояснила Борисова. Она проконсультировалась и теперь уверена, что кашель вызван обострением старого хронического заболевания, по этой причине звезда не склонна переживать о своём состоянии здоровья и не боится за окружающих. Но не стоит забывать, даже имея несколько отрицательных тестов на наличие COVID-19 остаётся вероятность, что инфекция присутствует.