Стало известно о переходе Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

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06.05.2020, 14:08, Новости дня

Российская фигуристка 15-летняя Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, пишут СМИ со ссылкой на собственные источники.

По данным источников Sport24, переход связан с недовольством 15-летней спортсменки своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Сообщается, что в настоящее время Тутберидзе находится в Детройте и помогает дочери Диане Дэвис, которая тоже занимается фигурным катанием. «Девочки группы Тутберидзе в последнее время не чувствовали поддержки тренера даже онлайн – уже некоторое время она с ними не на связи», – приводит издание слова источка, знакомого с ситуацией.

«Для Трусовой это тем более стало проблемой, потому что она уже давно переживала, что ей не уделяли должного внимания в группе, хотя она первой начала прыгать четверные прыжки», – добавил он.

Сообщается, что на решение фигуристки повлияла также позиция хореографа Даниила Глейхенгауза, «любимицей» которого называют Анну Щербакову.

«Трусова почувствовала себя ненужной в группе Тутберидзе, в результате чего у нее пошел спад», – рассказал источник.

Отметим, что Плющенко вступал в публичные перепалки с командой Тутберидзе.

Напомним, в ноябре Трусова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Месяцем ранее она впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе.

Во второй половине 2018 года стало известно, что от Тутберидзе ушла фигуристка Евгения Медведева.



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