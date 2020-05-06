Трамп собирается открыть экономику США — даже если от коронавируса умрёт больше людей

06.05.2020, 14:05, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выступил за открытие экономики страны в кратчайшие сроки, даже несмотря на то, что подобное решение может привести к росту количества заболевших и умерших от коронавируса, пишет Bloomberg. Кроме того, Белый дом также собирается распустить группу экспертов в области здравоохранения, которая до этого момента фактически возглавляла борьбу Америки с пандемией.



Reuters

Президент США Дональд Трамп с опрометчивой поспешностью выступил за открытие экономики страны, заявив, что американцам пора начать возвращаться к своим обычным делам — даже несмотря на то, что это может привести к новым заболеваниям и смертям в результате пандемии, пишет Bloomberg.

Во время выступления в Фениксе, что стало первым мероприятием с участием президента за пределами Вашингтона за последний месяц, Трамп сообщил, что он готовится ко «второй фазе» борьбы США с коронавирусом. В рамках этого этапа Белый дом собирается распустить группу экспертов в области здравоохранения, включая докторов Энтони Фаучи и Дебору Бёркс, которые фактически возглавили правительственную кампанию по борьбе с COVID-19.

При этом Трамп признал, что открытие экономики с большой долей вероятности приведёт к новым жертвам. «Пострадают ли некоторые люди? Да. Пострадают ли некоторые люди сильно? Да, — заявил американский лидер. — Но нам нужно открывать страну, и поскорее».

Во время своего посещения фабрики по производству медицинских масок Трамп сделал наиболее громкое заявление о том, что экономический ущерб США достиг таких величин, при которых длительный карантин становится невозможным. Он призвал американцев считать себя «воинами», когда те будут покидать свои дома, — что послужило молчаливым признанием наличия серьёзных опасений среди американской публики насчёт преждевременного открытия экономики.

Американский лидер также выразил расстройство из-за того, что рецессия, вызванная коронавирусом, лишила более 30 миллионов американцев работы и нанесла ощутимый удар по его шансам на переизбрание. При этом США остаются крупнейшим очагом заражения вирусом в мире: на данный момент в этой стране им болеют около 1,2 миллионов человек, в то время как умерло от него более 70 тыс.

В интервью ABC News Трамп сообщил, что закрытие экономики стало «важнейшим решением всей его жизни». Тем не менее он решительно настроен вновь открыть экономику, даже несмотря на то, что это определённо вызовет проблемы — во всяком случае до разработки вакцины.

«Будет больше смертей, — признал он. — Вирус пройдёт, без вакцины или с нею. И мне кажется, что дело с вакцинами спорится, но вне зависимости от её наличия всё пройдёт, и всё вернётся к норме».

Тем не менее, как отмечает Bloomberg, американский лидер не стал подавать пример своим согражданам и не последовал рекомендованным правительством протоколам безопасности, не надев маску. Во время посещения завода на нём были только защитные очки. Вместе с тем из динамиков играла типичная для его митингов музыка, включая «Боже, благослови США» Ли Гринвуда и «Живи и дай умереть» в исполнении Guns N’ Roses’s.

Высокопоставленные чиновники Белого дома также не стали надевать маски, рекомендуемые к ношению в тех случаях, когда соцдистанцирование невозможно. При этом работники фабрики, журналисты и прочий персонал этими советами пренебрегать не стали.

Трамп заявил, что «доктора» — правда, не уточнив какие именно, — посоветовали ему закрыть экономику «на пару лет». «Я вместе со многими очень талантливыми людьми и народом нашей страны создал величайшую экономику в мировой истории. Лучше у нас не было, — сообщил он. — И затем в один прекрасный день они сказали: «Нам придётся закрыть экономику». Ну, теперь пришло время её снова открыть».

Эксперты в области здравоохранения неоднократно предупреждали о возможной второй волне инфекции в том случае, если ограничения снимут слишком рано. В этом случае это может привести к очередному закрытию экономики и ещё большему экономическому ущербу.

Хотя Трамп и признал, что полномасштабное открытие экономики может привести к новым смертям, он выразил оптимизм, сказав, что вирус уйдёт. Кроме того, он уверен в том, что если количество случаев заболевания вновь вырастет, то это будет «пожар», который можно будет «быстро» погасить.

Американский лидер также отмахнулся от двух новых прогнозов, рисующих весьма неприглядную картину того, что может произойти в случае преждевременного открытия экономики. Согласно модели Университета Джона Хопкинса, к 1 июня число смертей может достигнуть 3 тыс. в день, в то время как в анализе Вашингтонского университета говорится, что общее количество жертв в США к началу августа может составить 135 тыс. человек.

«Эти модели были неадекватными с первого дня… Они настолько неправильные, они хромают на обе ноги. Но они продолжают делать всё новые и новые модели, и они неправильные», — отметил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что модель Университета Джона Хопкинса основывается «на ложных допущениях» о мерах по смягчению ограничений, а также не учитывает прогнозы федерального правительства, напоминает Bloomberg.