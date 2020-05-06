Новорожденный сын Илона Маска и Граймс назван в честь искусственного интеллекта

06.05.2020, 13:53, Разное

Исполнительница Клэр Буше, более известная как Граймс, и миллиардер Илон Маск совсем недавно стали родителями. Певица вскоре объяснила, почему они с возлюбленным решили назвать сына X Æ A-12.

Первая буква X в имени означает «неизвестную переменную», Æ является эльфийским написанием аббревиатуры AI (искусственного интеллекта), A-12 – название американского высотного самолёта-разведчика. Кроме того, букву А в имени можно трактовать и как Archangel, отметила исполнительница. Дело в том, что это — название её любимой композиции, но автора она называть не стала. В комментариях к публикации Маск уточнил, что их любимым воздушным судном является SR-71 – это еще одно из значений имени малыша.

Напомним, первая информация о пополнении в семье главы Tesla и канадской певицы появилась накануне. Для Илона Маска это уже шестой ребенок, в то время, как Граймс впервые стала матерью. Пара состоит в отношениях уж около 2 лет.