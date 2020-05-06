 

Массовых мероприятий 8-го и 9 мая в Украине не будет – Шмыгаль

06.05.2020, 13:50, Новости дня

В этом году в Украине не будут проводиться массовые мероприятия 8-го и 9 мая. Об этом на заседании правительства 6 мая рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Мы накануне Дня памяти 8-го и 9 мая. В связи с карантином в Украине не проводятся массовые мероприятия, поэтому и здесь мы не будем останавливать [карантин] для того, чтобы не подвергать риску наших граждан. Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий”, – сказал Шмыгаль. 

Он призвал глав областных государственных администраций обеспечить индивидуальное празднование для ветеранов Второй мировой войны.

До 2015 года в Украине на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В прошлом году 9 мая в Украине прошло около 1400 массовых мероприятий, в которых приняло участие 700 тыс. человек, сообщили в полиции. В частности, в Киеве состоялась акция “Никто не забыт, ничто не забыто”, участники которой несли портреты погибших во время войны родственников. 

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия. Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая предусмотрено их смягчение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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