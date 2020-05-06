Шмыгаль рассказал, как после 11 мая изменится работа общественного транспорта

06.05.2020, 13:50, Новости дня

С 11 мая, когда в Украине начнут ослаблять карантин, количество единиц общественного транспорта в населенных пунктах нужно увеличить. Об этом на заседании правительства 6 мая сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он отметил, что это решение находится в зоне ответственности местной власти, со стороны правительства и Министерства здравоохранения “все алгоритмы, процедуры будут дополнительно истолкованы”.

“Количество транспорта с 11 мая нужно увеличить, чтобы обеспечить людям возможность добраться на работу. Каждый город и каждый орган самоуправления должен адаптивно и разумно подходить к открытию общественного транспорта”, – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в этом вопросе первую очередь нужно учитывать вопрос безопасности.

“Ведь общественный транспорт, особенно в крупных городах, – это риск сотен новых больных. И здесь надо действовать постепенно и в первую очередь смотреть на вопросы безопасности. Каждый мэр несет личную ответственность и за работу общественного транспорта”, – сказал премьер.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. Общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, полицейские, спасатели и сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая предусмотрено их смягчение.