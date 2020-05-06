Зеленский: Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность

06.05.2020, 13:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с представителями Кабинета Министров и государственных ведомств, ответственных за предотвращение распространения COVID-19 заявил, что виновные в задержке выплат украинским врачам должны понести ответственность. Об этом 6 мая сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что обещанные медикам доплаты так и не были перечислены в регионы страны. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заверил главу государства, что деньги уже начислены по областям, в том числе с учетом доплат в 300%.

По словам Степанова, местные власти преимущественно считали доплаты не от оклада, а от отработанного времени, используя не постановление Кабинета Министров, а решение Министерства социальной политики от 2003 года. В связи с этим, даже имея деньги для выплат, областные власти не провели доплаты врачам, работающим с инфицированными COVID-19.

“Это тянется слишком долго. Если местные власти не могут справиться с начислением обещанных и справедливых доплат, надо искать, кто будет нести ответственность», – подчеркнул Зеленский.

Степанов также уточнил, что до пятницы выплаты должны быть осуществлены, а министерство получит отчет по каждому врачу.

23 марта Кабинет Министров Украины утвердил предложение Министерства здравоохранения о почасовой оплате труда медицинских работников, которые лечат зараженных коронавирусом. Зарплата некоторых медиков должна была увеличиться в три раза.

18 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сообщать о задержках с выплатой зарплат медикам.

На утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончалось.