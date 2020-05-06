Появились доказательства существования COVID во Франции до известного “китайского следа”

06.05.2020, 13:45, Разное

Официально впервые диагноз COVID-19 во Франции был поставлен 24 марта 2020 года. Авторы нового исследования утверждают, что на самом деле первые случаи болезни, тогда еще безымянной, встречались в стране существенно раньше.

Авторы новой научной работы обнаружили вирус SARS-CoV-2 в сохраненном материале мазка из носоглотки, который взяли у пациентки еще в конце декабря 2019 года. Об этом они рассказали в Journal of Antimicrobial Agents.

Ученые указывают, что обнаружение первого случая инфекции к конкретной стране очень важно с эпидемиологической точки зрения. От этого радикально зависит понимание того, как распространяется вирус.

Пациент, у которого с запозданием был выявлен вирус SARS-CoV-2, был мужчина 42 лет. Он поступил в одну из парижских больниц 27 декабря 2019 года с кровью в мокроте, лихорадкой и головной болью. Предположительно он заразился коронавирусом в промежутке с 16 по 21 декабря.

Мужчина никогда не был в Китае, в последний раз он путешествовал в августе 2019 года, это была поездка в Алжир. Отсутствие «китайского следа» в описанном случае утверждает о том, что в стране к концу декабря были «собственные», не завозные, случаи COVID-19, указывают ученые. Вместе с тем, они не говорят о том, что речь идёт о независимом возникновени вируса на территории Франции, факт его изначального попадания в страну извне не ставится на повестку дискуссии.

Пациента отправили домой спустя два дня после госпитализации, но в лечебном учреждении сохранили мазок. Он обнаружился, когда во Франции «подняли» для проверки все сохраненные мазки, сделанные пациентам палат интенсивной терапии, начиная с 2 декабря 2019 года. Позитивным оказался лишь один из них.