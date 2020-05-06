Министр обороны России: 228 кадет и суворовцев заразились коронавирусом

06.05.2020, 13:43, Новости дня

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил утром 6 мая, что 228 кадет и суворовцев в российских военных училищах были заражены коронавирусом, а 19 заболевших были отправлены в больницы.

“В настоящее признаки заболевания обнаружены у 228 кадет и суворовцев. Более 80 из них уже выздоровели, 19 – находятся в госпиталях. Кроме того, в стационарах проходят лечение 418 курсантов различных военных вузов”, – сказал Шойгу на селекторном совещании.

Неделю назад ведомство впервые озвучило количество заболевших коронавирусом российских военных. По данным Минобороны, с начала марта COVID-19 заболели 874 российских военнослужащих, из них четверо были в тяжелом состоянии, пятнадцать – в состоянии средней тяжести. При этом госпитализированы были только 320 человек, а остальных отправили в карантин.

Перед тем, как эти данные были оглашены, СМИ сообщили о трех случаях массового заражения коронавирусной инфекцией в военных учебных заведениях России.

коронавирус был выявлен у более чем 55 курсантов Нахимовского военно-морского училища в Петербурге,

также массово заразились курсанты в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище,

55 студентов заразились коронавирусом в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге.

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге Александр Фисун по итогам массового заражения был уволен с формулировкой “за совершенные ректором ошибки при борьбе с распространением коронавирусной инфекции в образовательном учреждении”.

Шойгу на совещании 6 мая поручил оперативному штабу “продолжить мероприятия по недопущению распространения COVID-19 в Вооруженных силах РФ”.

По данным на 6 мая, в России за последние сутки было выявлено еще более 10 тысяч заболевших COVID-19, сообщил утром оперативный штаб по борьбе с заболеванием. 10 тысяч больных коронавирусом в России выявляют уже третий день подряд.

Общее число инфицированных в стране почти достигло до 166 тысяч человек. Таким образом Россия обогнала Германию, где, по сведениям института имени Роберта Коха на утро среды было подтверждено лишь 164 807 случаев заболевания и вошла в пятерку стран с наибольшим количество заразившихся. Больше больных было выявлено только в США, Великобритании, Испании и Италии.