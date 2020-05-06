Школа в маленьком городке в Монтане возобновит занятия в классах одной из первых

06.05.2020, 13:43, Новости дня

Маленькая государственная школа в Монтане будет одной из первых школ в США, которые возобновят очные занятия на этой неделе, после почти двухмесячного закрытия из-за пандемии коронавируса.

Открывая двери для нескольких десятков из 56 своих учеников и 18 сотрудников в четверг, школа в Уиллоу-Крик пойдет против общего течения, учитывая, что подавляющее большинство американских школ не планируют открываться до конца семестра.

По словам инспектора школьного округа Бонни Лоуэр, школа рискует, открываясь за две с половиной недели до конца семестра. Но три четверти родителей хотят, чтобы их дети наверстали упущенное.

По данным издания Education Week, 45 штатов и округ Колумбия рекомендовали или издали прямые распоряжения о закрытии школ до конца учебного года. В четырех других штатах распоряжения о закрытии истекают в этом месяце.