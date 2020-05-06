Штат Вирджиния начнет открываться с 15 мая

06.05.2020, 13:43, Новости дня

Губернатор Вирджинии Демократ Ральф Нортэм заявил, что ограничения по коронавирусу в штате останутся в силе до 14 мая, но уже на следующий день может начаться их ослабление.

«Все, что вы сделали, действительно изменило ситуацию. Мы сгладили кривую инфицирования и наши больницы не были переполнены», – заявил Нортэм на брифинге для прессы.

«Я хорошо понимаю, каких огромных усилий это стоило, – добавил он. – Теперь мы можем начать переход к следующему этапу наших действий».

По словам Нортэма, с 15 мая предприятия могут возобновить работу с соблюдением повышенных мер безопасности.