Штат Вирджиния начнет открываться с 15 мая
06.05.2020, 13:43, Новости дня
Губернатор Вирджинии Демократ Ральф Нортэм заявил, что ограничения по коронавирусу в штате останутся в силе до 14 мая, но уже на следующий день может начаться их ослабление.
«Все, что вы сделали, действительно изменило ситуацию. Мы сгладили кривую инфицирования и наши больницы не были переполнены», – заявил Нортэм на брифинге для прессы.
«Я хорошо понимаю, каких огромных усилий это стоило, – добавил он. – Теперь мы можем начать переход к следующему этапу наших действий».
По словам Нортэма, с 15 мая предприятия могут возобновить работу с соблюдением повышенных мер безопасности.
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Русская служба «Голоса Америки»
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