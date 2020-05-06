Михаил Развожаев: в перечень карантинных мер внесен ряд изменений

06.05.2020, 13:42, Новости дня

Ряд изменений внесен в пересень ограничений и карантинных мер в регионе. Об этом рассказал на заседании оперштаба врио губернатора Михаил Развожаев. О самых важных моментах — в материале службы информации "Вести-Севастополь".

Все въезжающие на территорию города будут обязаны отправиться на карантин в обсерватор. Причем речь идет не только об иногородних, но и о местных, уточнил Михаил Развожаев. Делается это для того, чтобы повысить уровень мер безопасности. В медучреждении все граждане пройдут тщательное обследование. Кстати, в данный момент Роспотребнадзор уже подал в суд три иска с требованием поместить в обсерватор родственников заболевших COVID-19.

Кроме того, после праздников вновь откроются некоторые непродовольственные магазины. Условием возобновления работы станет обязательное соблюдение антивирусной дистанции: на каждого покупателя должно приходиться по 10 квадратных метров. Чтобы приступить к работе, нужно подать уведомление и подписать согласие с требованиями Роспотребнадзора. Работники обязаны получить электронные пропуска. Кстати, примерка одежды пока останется под запретом. Если будет обнаружено нарушение необходимых правил, предприятие закроют через суд, сообщил Михаил Развожаев.

С 12 мая возобновится работа на предприятиях машино- и судоительной отраслей, судоремонта, приборостроения, обработки металла, легкой и деревообрабатывающей промышленности. Также с 11 мая в городе разрешается гулять с детьми, но только на придомовой территории, а также заниматься спортом. Все это — со строгим соблюдением дистанции не менее метра. Официально возобновятся выходы в море на маломерных судах.

За минувшие сутки в городе зафиксировано 8 случаев заражения. Семь новых пациентов — военные строители. Одна гражданка приехала из столицы и вернулась к себе домой. Позже ее госпитализировали с симптомами ОРВИ, рассказал врио губернатора.

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ГТРК "Севастополь"