 

Никас Сафронов попросил олигархов отдать аппараты ИВЛ детским больницам

06.05.2020, 13:30, Разное

Российский художник Никас Сафронов раскритиковал олигархов, скупивших аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По словам деятеля культуры, приобрели они их «про запас» и сейчас медицинское оборудование даже не используется, хотя той же инфекционной больнице в Ульяновске, куда поступают дети с коронавирусом, эта техника необходима, но Сафронову не удалось приобрести даже одно устройство.
Художник отметил, что заранее приготовил 2 миллиона, которые он рассчитывал потратить на один или два аппарата ИВЛ. Однако на всех предприятиях, куда он обращался, ему отвечали, что новое оборудование появится не раньше августа. А резервов уже нет, Никас Сафронов полагает, что их выкупили олигархи.

Сейчас Никас Сафронов просит продать или подарить аппараты ИВЛ нуждающимся пациентам с коронавирусом. На сегодняшний день в РФ диагностировано более 165,9 тысячи случаев заражения. От последствий инфекции умерли двое детей, отмечает телеканал 360.



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