В Google случайно подтвердили главную особенность смартфона Pixel 4a

06.05.2020, 13:30, Разное

По словам старшего вице-президента Google Рика Остерло, смартфон Pixel 4a получит фронтальную камеру, врезанную в левый верхний угол дисплея. Девайс должны представить уже через 2 недели, а его стоимость не превысит 400 долларов.

Интернет-пользователи в соцсети Twitter также обратили внимание на скриншот, где хорошо показано смещение значков в верхней части дисплея. Это позволит оставить немало места в левом углу для фронтальной камеры. Что касается других технических характеристик, то Google Pixel 4a оснастят 5,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340 х 1080 точек, емкость аккумулятора – чуть более 3 тысяч мАч.

Одинарная основная камера и фронтальная получат датчики на 12 и 8 Мп соответственно. Устройство будет впервые показано уже 22 мая, а предположительная стоимость такая же, как у iPhone SE – 400 долларов.