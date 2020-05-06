Звезда “Теории большого взрыва” Мелисса Рауш родила сына: “Муж был со мной по видеосвязи”

06.05.2020, 13:18, Разное

У актрисы и ее мужа, сценариста и продюсера Уинстона Рауша, родился сын, которого назвали Брукс. Об этом Мелисса сообщила в Instagram, отметив, что все действо “выглядело сюрреалистично”.

Уинстон и Мелисса РаушСчастлива сообщить, что у нас родился сын Брукс Рауш, в которого мы влюбились с первого взгляда. Его появление стало возможным во многом благодаря нашим героям, медсестрам и врачам, которые в это сложное время заботятся и о новой жизни. Словами не описать, как я благодарна за то, что в нашей семье теперь есть этот малыш. Но, безусловно, нынешнее время – самое странное для того, чтобы принести в мир новую жизнь,- написала Рауш, уточнив, что очень хотела видеть на родах своего мужа Уинстона, чтобы тот держал ее за руку, но из-за пандемии коронавируса им пришлось ограничиться видеосвязью. Для пары ребенок стал вторым – они уже воспитывают дочь Сэди, которая родилась в декабре 2017 года.

Фото, опубликованное МелиссойО своей первой беременности Мелисса объявила в июле 2017 года довольно неожиданным образом. Актриса написала развернутое эссе на сайте американского Glamour, где в том числе рассказала о выкидыше, который она пережила в прошлом, о последовавшей за ним депрессии, о зависти к другим беременным женщинам и прочих серьезных психологических проблемах. Своим откровенным признанием Мелисса решила обратиться ко всем женщинам, которые переживают или пережили подобные трагедии.

Выкидыш, который я пережила, стал одним из самых печальных событий в моей жизни и послужил причиной зарождения глубокой депрессии. Я даже не могу передать, что ты чувствуешь, когда видишь на ультразвуковом экране своего малыша и его маленькое сердечко, которое замерло без движения, тогда как еще две недели оно билось и мерцало. Разумеется, после выкидыша в моей жизни случались и хорошие моменты, но темные воспоминания прошлого возвращались неизбежно. Дата, в которую должен был родиться мой малыш, стала мемориалом сокрушенной мечты.

Я говорила себе: “Эй, люди переживают моменты и похуже”, взывала к своему рассудку… Но проблема в том, что подобные моменты не обсуждаются в нашем обществе, женщины не знают как это пережить, нет никакого решения и шаблона, куда направить эти эмоции… У меня появилось чувство вины, я бесконечно искала причину, что я могла сделать не так, переигрывала каждый день своей беременности в поиске того эпизода, который мог навредить малышу…. Пожалуйста, знайте: если случилось так, вы не сделали ничего плохого! Младенцы рождаются даже в абсолютно экстремальных условиях. Если бы это была жизнеспособная беременность, ребенок появился бы на свет. Около 15-20 процентов беременностей заканчиваются выкидышем. Вы ничего не можете с этим поделать. Не вините себя ни в чем!

Полный текст эссе Мелиссы читайте здесь.

Уинстон и Мелисса Рауш