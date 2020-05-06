Готов на все ради Меган: принц Гарри отказался от еще одной большой части своей жизни

06.05.2020, 13:18, Разное

Новости о семье принца Гарри и Меган Маркл в таблоидах выходят регулярно, несмотря на недавно разразившуюся судебную баталию между этими двумя враждующими лагерями. Новая порция новостей связана с одним из любимейших хобби принца, на которое после свадьбы Меган наложила вето, – с охотой.

В середине апреля 85-летний приматолог и антрополог Джейн Гудолл, с которой Гарри связывает долгая и крепкая дружба, рассказывала, что принц собирается отказаться от одного из своих любимых увлечений. На этот шаг он пошел ради Меган:

За исключением того, что они (с принцем Уильямом. – Прим. ред.) охотятся на животных, они много делают для сохранения природы. Но я думаю, Гарри перестанет это делать, потому что Меган не одобряет охоту, так что подозреваю – для него все кончено.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

И вот теперь стало известно, что Гарри продал свои ценнейшие, ручной работы ружья. По подсчетам The Sun, от продажи он выручил чуть больше 60 тысяч долларов. На такой шаг он пошел ради Меган, которая против охоты. С молотка ушло два оружия английской фирмы James Purdey & Sons. Сделка была закрытой и состоялась 5 месяцев назад. О том, как проходила продажа, The Sun рассказал друг покупателя:

Он приобрел их, потому что очень хотел именно эти экземпляры, а не потому, что они принадлежали Гарри. Но когда потом он выяснил, кто был владельцем ружей до него, то был очень доволен.

Принц Гарри, 1993 год