Запуск экспериментального китайского космического корабля прошел со сбоем

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06.05.2020, 13:16, Новости дня

Запуск экспериментального китайского космического корабля с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» прошел со сбоем при возвращении грузовой капсулы на Землю, сообщило управление космических пилотируемых полетов КНР.

Дефект обнаружили во время возвращения аппарата на Землю, передает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. В чем именно заключается дефект, не уточняется.

Напомним, запуск проводился 5 мая с космодрома Вэньчан на территории провинции Хайнань. Управление сообщило, что миссия прошла успешно, так как космический корабль вышел на орбиту.



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