Установивших мангал в центре Петербурга блогеров оштрафовали

06.05.2020, 13:16, Новости дня

Пожаривших шашлык на Сенной площади в Петербурге молодых людей оштрафовали на 25 тыс. каждого, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Молодых людей, установивших мангал с шашлыком на Сенной площади, привлекли к административной ответственности.

В суде нарушители признали вину и извинились перед полицейскими за доставленные неудобства, передает канал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Они пояснили, что не хотели привлекать к себе такое внимание.

Также молодые люди в своем блоге извинились за поведение, и сообщили, что пытались поднять настроение окружающим.

Напомним, нарушителей петербургские полицейские установили во вторник. Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии (проведение массового мероприятия).