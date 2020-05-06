 

Установивших мангал в центре Петербурга блогеров оштрафовали

06.05.2020, 13:16, Новости дня

Пожаривших шашлык на Сенной площади в Петербурге молодых людей оштрафовали на 25 тыс. каждого, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Молодых людей, установивших мангал с шашлыком на Сенной площади, привлекли к административной ответственности.

В суде нарушители признали вину и извинились перед полицейскими за доставленные неудобства, передает канал «Санкт-Петербург» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Они пояснили, что не хотели привлекать к себе такое внимание.

Также молодые люди в своем блоге извинились за поведение, и сообщили, что пытались поднять настроение окружающим.

Напомним, нарушителей петербургские полицейские установили во вторник. Возбуждены административные дела о мелком хулиганстве, нарушении пожарной безопасности и ограничительных мер в период пандемии (проведение массового мероприятия).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Аварийная сигнализация сработала на американском сегменте МКС

06.04 / Нацгвардия дезинфицирует Киев. Видео

30.03 / Каждый пятый житель РФ полностью перешел на самоизоляцию

18.04 / Куомо: за последние сутки жертвами коронавируса в штате Нью-Йорк стали 540 человек

26.03 / Кабмин ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации, Кожаре вручили сообщение о подозрении в убийстве. Главное за день

05.05 / Премьер Новой Зеландии заявила, что страна еще долго не откроет границы для иностранцев

02.04 / Исследователи получили шанс найти жизнь на Марсе

25.04 / VOAэкспресс 25 апреля 2020

09.04 / В московском бизнес-центре произошел взрыв

03.04 / Onet – включение Северной Македонии в НАТО стало для России «щелчком по носу» — но она этого так не оставит

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска