Опубликовали фотографии интерьера нового кроссовера Haval H5

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06.05.2020, 13:10, Новости дня

В Сети продемонстрировали фотографии обновленного кроссовера Haval H5.

Если раньше уже рассекречивали дизайн кузова автомобиля, то теперь не составит труда рассмотреть дизайн интерьера салона паркетника Haval H5. Пользователи могут рассмотреть автомобиль, который обладает более продвинутой внешностью. В свою очередь, предложенный экземпляр имеет стильную переднюю панель, мультимедийный комплекс, а также ряд других улучшений.

Кроме того, новая модель имеет улучшенный 2-литровый бензиновый двигатель с повышенной мощностью, а также автоматическую трансмиссию. Новый кроссовер оснащается также системой полного привода для повышенной проходимости. Точные сроки выхода и цена пока неизвестны.



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