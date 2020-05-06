Опубликованы первые снимки BMW 2 Series Active Tourer

06.05.2020, 13:10, Новости дня

Баварская компания BMW в скором времени представит новую серию компактвэнов.

Уже неоднократно удавалось запечатлеть тестовые образцы, тогда как последним обнаруженным экземпляром оказался BMW 2 Series Active Tourer. Кроме того, новинка имеет стильную приборную панель, улучшенную радиаторную решетку, головную оптику и модернизированные задние фонари. Кроме того, с задней части кузова здесь применили дизайн, свойственный кроссоверу BMW Х5.

Вместе с тем новинка получит исключительно передний привод и несколько модификаций моторов. Официальная премьера новой модели пройдет до конца нынешнего года, однако ожидать поступления в Россию пока не приходится.