 

Ученые: С каждой мутацией коронавирус становится более опасным

06.05.2020, 13:09, Разное

Ученые провели исследование, которое позволило установить, что мутирующий коронавирус становится более опасным, чем исходный тип COVID-19. Изучением микроорганизмов занимались сотрудники лаборатории в Лос-Аламосе.
Исследователи отмечают, что только мутация коронавируса дает возможность объяснить, почему инфекция на территории США и Европы распространяется более интенсивно и легче передается от носителя к здоровым людям. Новый штамм получил название Spike D614G. Впервые на территории Европы он появился в феврале, затем микроорганизмы мигрировали на восток США, которые впоследствии стали основным очагом распространения инфекции.

Всего ученым удалось обнаружить около 15 различных мутаций коронавируса. Но самым опасным и агрессивным считается Spike D614G. Кроме того, именно этот штамм сегодня доминирует во всем мире. По словам исследователей, изначально в Нью-Йорке люди заражались исходным вирусом, но позднее новый штамм вытеснил его.



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