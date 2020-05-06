 

Саакашвили сообщил о своем назначении в национальный совет реформ Украины

06.05.2020, 13:08, Новости дня

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Саакашвили подтвердил свое назначение в национальный совет реформ Украины.

Саакашвили отметил, что он будет «главой исполнительного комитета, а не секретарем», передает Deutsche Welle.

Точную дату назначения он не назвал. По данным СМИ, это может произойти уже 6 мая.

Национальный совет реформ был создан в 2014 году по указу занимавшего в тот момент пост президента Украины Петра Порошенко. Это «специальный консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации».

Персональный состав совета утверждает президент Украины. По данным на сайте главы украинского государства, в 2014-2018 годах состоялось 28 заседаний нацсовета реформ. Последнее прошло в начале марта 2018 года.

До этого Саакашвили заявлял, что Киев предложил ему должность вице-премьера по вопросам реформ. Позднее правительство Украины отозвало назначение экс-главы Одесской области вице-премьером.

Тем временем Грузия пригрозила Киеву отзывом посла в случае назначения Саакашвили на любую должность на Украине. Тбилиси также обвинил Киев в укрывании Саакашвили от экстрадиции.



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