Скандалы: «Бриллиантовый мальчик»

06.05.2020, 13:06, Разное

Сын экс-главы администрации Кремля разоряет «Алросу»

Доходы «Алросы», мирового лидера по добыче алмазов, падают, а вознаграждения руководства только растут. Корпорацией вот уже три года управляет Сергей Иванов-младший. Удачную карьеру он сделал благодаря политическим связям своего отца. В марте Сергей Иванов был избран на новый срок, уже на следующие пять лет. При этом члены наблюдательного совета алмазной госкомпании проголосовали за сына спецпредставителя Владимира Путина единогласно. Видимо, ни министра финансов Антона Силуанова, возглавляющего набсовет «Алросы», ни других его коллег не смутили провальные показатели корпорации.

Справка

Кому принадлежит «Алроса»

33% – Российская Федерация

25% – Республика Саха (Якутия)

8% – администрация районов (улусов) республики

34% акций – в свободном обращении (в основном фонды из США и Европы)

Дорогая команда

По подсчетам «Собеседника», в 2019 году члены правления «Алросы» заработали в среднем по 143,2 млн руб. на человека. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее (40,9 млн).

Если в 2018 году, согласно данным ежеквартальных отчетов компании, общая сумма вознаграждений 8 топ-менеджеров составила «всего» 327,7 млн, то в прошлом году усеченный состав правления из 6 человек поделил между собой уже 859,2 млн.

Одновременно с этим чистая прибыль «Алросы» по итогам года снизилась на 31%, составив 63 млрд руб. (согласно МСФО). А уже в первом квартале этого года компания и вовсе продемонстрировала убыток в 7,481 млрд руб. (РСБУ).

В «Алросе» неудачу объяснили «ослаблением национальной валюты». Связь действительно есть. Как убедился «Собеседник», 96% долга российской госкомпании – в валюте США. По состоянию на 31 декабря кредиты и долговые обязательства составляли почти 1,9 млрд $.

Однако забавнее здесь другое. Когда по итогам 2017 года прибыль «Алросы» упала аж на 41%, причину в компании объясняли… напротив, укреплением рубля! И в этом тоже есть логика: ведь основную часть выручки компания получает от продаж за границей. В общем, все неудачи всегда можно списать на колебания рубля в любую сторону.

Как показал анализ «Собеседника», из 12 ключевых членов команды Иванова в руководстве «Алросы» как минимум четверо связаны с ним по прошлым местам работы. Зам. гендиректора Евгений Агуреев до этого обитал в Сбербанке, а Иванов был в госбанке старшим вице-президентом. Другие заместители – Владимир Козлов и Ольга Макарова – трудились в «Согазе», правление которого Иванов возглавлял. А еще один заместитель Иванова – Владимир Марченко – связан с ним по работе в Газпромбанке.

Похоже, если «вундеркинда» Иванова назначат когда-нибудь главой РЖД или «Роскосмоса», его люди перейдут вслед за ним и туда. Главное в отечественном менеджменте – это все же связи, а не профессионализм. Нашим сверхталантливым управленцам что банками рулить и алмазы добывать, что ракеты в космос запускать и поезда по рельсам – все одно.

Цифра

26% доля «Алросы» в мировой добыче алмазов

Все дороги ведут к Путину

Назначение Иванова-младшего главой «Алросы» три года назад случилось благодаря полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Именно Трутнев, если верить имеющейся у нас копии письма Силуанова президенту Путину (переписку министра опубликовал телеграм-канал BlackMirror), лоббировал отставку экс-главы госкомпании Федора Андреева. И Трутнев же спустя три года публично анонсировал появление Иванова-младшего во главе «Алросы».

По совпадению, самого Трутнева в роли полпреда продвигал уже Иванов-старший в бытность руководителем администрации президента. Такая вот незатейливая комбинация «баш на баш».

Благодарить Владимира Путина семья Ивановых должна и за квартиру площадью 254,3 кв. м в доме Управделами президента (ул. Рочдельская, д. 12, стр. 1), доставшуюся им, согласно выписке из Росреестра, от государства. Проживал глава «Алросы», по информации «Собеседника», и еще в одном доме Управделами президента (Трехгорный Вал, д. 12, стр. 2).

Приговор

В конце марта якутский суд признал виновными в катастрофе на алмазном руднике «Мир» двух менеджеров «Алросы», руководивших Мирнинским ГОКом. Директор Александр Кисиличин и главный инженер предприятия Александр Манн за нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть сотрудников, осуждены на два с половиной года колонии-поселения.

Трагедия произошла в августе 2017 года. В результате затопления подземного рудника погибли восемь шахтеров. Информация о просачивании воды в шахту поступала за несколько дней до аварии, однако игнорировалась топ-менеджментом компании.

Непрозрачные алмазы

В одной квартире с ним была, по данным «Собеседника», зарегистрирована Юлия Иванова, которая, как и мама главы «Алросы», работала в компании «Солвей Фарма». Вместе с еще одной своей родственницей – Тамарой Ивановой. Последняя, согласно ЕГРЮЛ, является единоличной владелицей ООО «Альфа-Диагностика». Эта фирма освоила на госзакупках более 1,3 млрд руб.

«Альфа-Диагностика» занимается поставками анализаторов и тест-систем для выполнения медицинских лабораторных исследований. Так что семья Ивановых, судя по всему, имеет отношение к весьма прибыльному бизнесу, завязанному на господрядах.

В «Алросе» же дела с закупками обстоят непрозрачно. Иванов активно пользуется разрешением экс-премьера Дмитрия Медведева не раскрывать подрядчиков госкомпаний. Таким непрозрачным образом распределяются десятки миллиардов рублей.

Однако «Собеседнику» известно об одном поставщике «Алросы», бенефициар которого связан с давним товарищем президента Путина. Полиэтиленовые трубы, кислородные баллоны, клапаны и прочее оборудование алмазной корпорации поставляет ООО «Северпромкомплект». Владелец этой компании петербуржец Андрей Охотников – бизнес-партнер (по «СЗ Рыбхоз») Владимира Горшенина, зятя Василия Шестакова. Шестаков известен не столько как бывший депутат Госдумы от «Единой России», сколько как спарринг-партнер Путина по дзюдо.

Кстати

Из-за пандемии коронавируса продажи алмазов и бриллиантов снижаются. Однако пока «Алроса» не намерена корректировать цены на продукцию.

С целью сокращения расходов компания перешла на четырехдневный режим работы.

Сергей Ежов