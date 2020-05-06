Скандалы: Не было бы свободы да пандемия помогла

06.05.2020, 13:06, Разное

Строителя Алабяно-Балтийского тоннеля Андрея Чернякова не смогли обвинить из-за карантина и должны отпустить

Как стало известно “Ъ”, к концу мая СИЗО должен покинуть экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый в многомиллиардных хищениях из Банка Москвы (сейчас БМ-банк, входит в группу ВТБ), Академии дзюдо и даже у рабочих, строивших Алабяно-Балтийский тоннель в столице. Свою вину некогда успешный предприниматель так и не признал. Его освобождению поспособствовал коронавирус: следователь не смог вовремя попасть в закрытый из-за эпидемии изолятор, чтобы предъявить господину Чернякову обвинение в окончательной редакции.

22 ноября прошлого года Андрея Чернякова выдали из Польши. Таким образом, по официальным данным, был удовлетворен запрос Генпрокуратуры на его экстрадицию. Впрочем, защита предпринимателя могла и дальше обжаловать решения польских властей, принятых в пользу России, но господин Черняков, по словам его адвокатов, выразив недоверие правосудию в Польше, где он провел в изоляции почти два года, согласился на добровольную экстрадицию на родину, чтобы потом доказать в суде свою невиновность.

По закону после экстрадиции господин Черняков, которого определили в спецблок «Матросской Тишины», мог находиться под стражей еще полгода

За месяц до окончания этого срока следствие должно было завершить основные следственные действия, предъявить ему обвинение в окончательном варианте и начать процесс ознакомления с собранными материалами. Таким образом, обвиняемый числился бы уже за судом неопределенный срок. В противном случае господин Черняков подлежит освобождению из СИЗО.

Уголовное дело в отношении экс-главы НПО «Космос» расследовалось вначале в МВД, а затем в подразделении главного следственного управления СКР, дислоцированном в Екатеринбурге. Связано это с тем, что именно в этом городе проживало абсолютное большинство потерпевших — порядка 1,2 тыс. бывших рабочих предприятия, с которыми, по версии следствия, не расплатился господин Черняков. Однако, утверждают источники “Ъ”, из-за начавшейся пандемии коронавируса следователь по его делу вовремя не смог попасть в столицу, а тем более — в СИЗО. Якобы в «Матросскую Тишину» его не пустили, сославшись на объявленный руководством ФСИН карантин в изоляторе.

В результате, если не произойдет каких-либо непредвиденных обстоятельств, 22 мая господин Черняков покинет СИЗО, а следствию придется довольствоваться взятой с него подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Вскоре после экстрадиции господину Чернякову было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 2 ст. 45.1 (невыплата заработной платы) УК РФ. По данным ГСУ СКР, в 2011 году Андрей Черняков заключил соглашение на строительство многофункционального комплекса Академии дзюдо России с администрацией подмосковного Звенигорода и некоммерческим партнерством «Национальный союз ветеранов дзюдо». Работы, предусмотренные проектом, считает следствие, не были выполнены в полном объеме, а деньги его структурам заплачены, таким образом, предполагается, что более 28 млн руб. похитили. В период с 2011 по 2012 год Андрей Черняков, установило также следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице. Часть из этой суммы перевели на счета дочернего предприятия «Космос Спецстрой» в Екатеринбурге, где был совершен еще один эпизод предполагаемого мошенничества. Более 2,885 млрд руб. перечислили на счета аффилированных с ним предприятий якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ. Кроме того, с 2013 по 2014 год Андрей Черняков, по данным следствия, не выплачивал в полном объеме заработную плату своим работникам, задолжав 183 млн руб., что стало основанием для последнего обвинения. Эти тысяча с небольшим потерпевших также оказались проблемой для следствия. В случае даже своевременного окончания расследования их пришлось бы найти и ознакомить с делом, что в условиях пандемии и самоизоляции было бы нереально.

Не комментируя возможность освобождения своего клиента, адвокаты господина Чернякова подчеркнули, что его вина не была доказана. Согласно экспертизам, отметили они, предполагаемый ущерб банку-кредитору был полностью возмещен за счет активов НПО «Космос». В свою очередь срок давности по «зарплатной» статье давно вышел.

В свою очередь источник “Ъ” сообщил, что задолженность НПО «Космос» перед ВТБ сейчас оценивается в 20 млрд руб., столько же задолжал и сам господин Черняков как поручитель по кредитам. За счет реализации активов известного предпринимателя банк, по данным “Ъ”, получил возмещение в 1,1 млрд руб. Из этой суммы 755 млн руб. пришлось на его имущество — прежде всего недвижимость,— арестованное за границей. Речь в том числе идет о вилле во Флоренции, которую за €7,2 млн в ходе аукциона приобрела компания LBG Italy S.r.l.— ее бенефициарным владельцем является бизнесмен Хайнц Тиле.

«В рамках процедур по взысканию задолженности был реализован ряд активов, принадлежащих Андрею Чернякову и НПО «Космос» в России и за рубежом. Подчеркиваем, что группа ВТБ продолжит добиваться полного возврата долга Андрея Чернякова в соответствии с действующим законодательством»,— отметили “Ъ” в пресс-службе ВТБ.

Николай Сергеев