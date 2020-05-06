Якутского шамана Габышева пытались поместить в обсерватор

06.05.2020, 13:00, Новости дня

Якутского шамана Александра Габышева пытались поместить в обсерватор для зараженных коронавирусом, сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на координатора “Правозащиты Открытки” Алексея Прянишникова.

По его словам, утром 6 мая к Габышеву в дом пришли неизвестные и попытались взять у него анализ на коронавирус. Они не представились. Габышев отказался сдавать тест, поскольку и так постоянно находится дома в самоизоляции. Тогда неизвестные привезли постановление санитарного врача о помещении шамана в обсерватор. Габышев повторил отказ, и неизвестные удалились.

Прянишников заявил, что Габышев находится в самоизоляции с марта, давно не покидал жилье и ни с кем практически не общается. “С посторонними общение идет через забор максимум”, – сказал правозащитник. Он считает, что инцидент с отправлением в обсерватор может быть связан с заявлениями шамана о том, что он собирается в июне возобновить поход на Москву, и таким образом ему просто пытались “не дать куда-то пойти”.

Александр Габышев получил широкую известность в марте 2019 года, когда начал пешее путешествие из Якутии в Москву с целью “изгнать Путина” из Кремля. Он заявлял, что президент России является “порождением темных сил” и изгнать его под силу только шаману.

Шаман прошел около 3 тысяч километров из 8 тысяч и привлек множество последователей.

В ночь на 19 сентября прошлого года на границе Бурятии и Иркутской области его задержали сотрудники правоохранительных органов в масках с оружием. Его отправили обратно в Якутию и 20 сентября поместили в республиканский психоневрологический диспансер.

В отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ). Согласно материалам дела, “Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности”. По словам Прянишникова, сейчас уголовное дело в отношении шамана приостановлено из-за эпидемии коронавируса.​

Позже Габышева выпустили под подписку о невыезде.

Свой второй поход Габышев начал 8 декабря. Как и в первый раз, он хотел пройти пешком из Якутска в Кремль. Его опять задержали и оштрафовали на 1 тысячу рублей по административной статье – за неповиновение распоряжению полицейского.

Несколько якутских СМИ после второго задержания шамана сообщили, что на него завели уголовное дело по статье 318 (“Применение насилия в отношении представителя власти”), но Следственный комитет это опроверг, заявив, что такого дела нет.

12 января 2020 года шаман объявил о новом походе на Москву, чтобы “изгнать Путина”. Начать его он собирается в июне.