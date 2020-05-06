 

Генпрокуратура признала фейками видео о чипировании населения с помощью коронавируса. На них ссылался Никита Михалков

06.05.2020, 13:00, Новости дня

Генеральная прокуратура России признала фейковыми несколько видео об искусственном происхождении коронавируса и чипировании с его помощью населения, сообщается на сайте генпрокуратуры.

Видео названиями “Коронавирус. Разоблачение”, “АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1” и “АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3” прокуратура Москвы нашла в соцсети Одноклассники, а также на YouTube. 

“В указанных видеозаписях сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов”, – сообщается на сайте. 

В Генпрокуратуре заявили, что ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни правительство РФ, ни другие официальные органы власти России не подтвердили информацию об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции и потребовали Роскомнадзор ограничить доступ к данным материалам.

Ранее режиссер Никита Михалков ссылался на эти видео в новом выпуске своей телепередачи “Бесогон ТВ” под названием “У кого в кармане государство?”

Этот выпуск несколько дней назад был снят с эфира канала “Россия 24”. Режиссер назвал эти действия канала цензурой.

В выпуске Михалков в частности заявил о планах американского миллиардера Билла Гейтса провести чипирование с целью “сокращения населения” под видом вакцинации от коронавируса.  

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Планировавшего нападение на тюменскую школу отправили в психиатрический стационар

07.04 / В авиагруппу к Параду Победы включили Су-57 и «Кинжалы»

23.04 / В Свердловской области решили ввести пропускной режим на майские праздники

20.04 / Forbes – для Путина перенос парада Победы грозит стать самым крупным вызовом в его карьере

27.03 / «Длинные выходные» спровоцировали трехратный рост на отели в Сочи и Крыму

09.04 / США собрались не снижать добычу нефти, а угрожать Москве и Эр-Рияду

30.03 / BMW сохранит цены на автомобили в России

04.05 / Коронавирус в США: американцам следует запастись терпением

29.03 / Роскомнадзор возглавил бывший координатор закона об изоляции рунета от Кремля

16.04 / Коронавирусный кризис обнажил слабость Еврокомиссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска