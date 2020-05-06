Генпрокуратура признала фейками видео о чипировании населения с помощью коронавируса. На них ссылался Никита Михалков

06.05.2020, 13:00, Новости дня

Генеральная прокуратура России признала фейковыми несколько видео об искусственном происхождении коронавируса и чипировании с его помощью населения, сообщается на сайте генпрокуратуры.

Видео названиями “Коронавирус. Разоблачение”, “АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты | часть 1” и “АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Генетическое оружие | часть 3” прокуратура Москвы нашла в соцсети Одноклассники, а также на YouTube.

“В указанных видеозаписях сообщается, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка, уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, а также о том, что спрогнозировать распространение коронавируса можно путем нумерологических расчетов”, – сообщается на сайте.

В Генпрокуратуре заявили, что ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни правительство РФ, ни другие официальные органы власти России не подтвердили информацию об искусственном изготовлении коронавирусной инфекции и потребовали Роскомнадзор ограничить доступ к данным материалам.

Ранее режиссер Никита Михалков ссылался на эти видео в новом выпуске своей телепередачи “Бесогон ТВ” под названием “У кого в кармане государство?”

Этот выпуск несколько дней назад был снят с эфира канала “Россия 24”. Режиссер назвал эти действия канала цензурой.

В выпуске Михалков в частности заявил о планах американского миллиардера Билла Гейтса провести чипирование с целью “сокращения населения” под видом вакцинации от коронавируса.