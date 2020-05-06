Генерал Милли заявил, что не знает, где появился коронавирус

06.05.2020, 12:55, Новости дня

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что до сих пор неизвестно, появился ли коронавирус на рынке, где торговали продуктами из диких животных, в лаборатории или каком-то другом месте.

При этом он подтвердил точку зрения США, что вирус едва ли имел искусственное происхождение.

«Вышел ли он из вирусологической лаборатории в Ухане? Началось ли это на рынке в Ухане? Началось ли в каком-то другом месте? Ответ на это такой: мы не знаем», – заявил Милли на пресс-конференции, отметив, что правительство США изучает этот вопрос.

Его слова контрастируют с воскресными заявлениями госсекретаря Майка Помпео, что есть «огромные свидетельства», указывающие на то, что коронавирус вышел из китайской лаборатории.