 

Трамп: округ Колумбия никогда не станет штатом

06.05.2020, 12:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пояснил, почему он считает, что округ Колумбия, где расположена столица США, никогда не станет 51-м штатом, несмотря на все усилия активистов.

По мнению Трампа, республиканцы в Конгрессе поступили бы «очень-очень глупо», если бы придали округу Колумбия статус штата, потому что тогда население города, в котором преобладают демократы, вероятно, избрало бы двух сенаторов-демократов, усилив позиции этой партии.

«Округ Колумбия никогда не будет штатом, – заявил Трамп газете New York Post на этой неделе. – Превратить округ Колумбия в штат? Чтобы у нас появилось еще два сенатора-демократа и еще пять конгрессменов? Нет уж, спасибо. Такого никогда не будет».

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Украинское правительство разрешило работу рынков и утвердило ряд требований

22.04 / Вывозные рейсы из Турции, Индии, Таиланда и Киргизии запланированы на среду

27.04 / Respekt: сотрудник российской спецслужбы привез в Прагу рицин для покушения на мэра Праги и еще нескольких политиков

23.04 / В ВОЗ заявили об эффективности мер по борьбе с коронавирусом в России

02.04 / Не менее 25% случаев COVID-19 бессимптомны

02.04 / Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов

01.04 / США выделят Украине 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом

09.04 / FAZ – немецкие военные концерны отказались помочь стране в борьбе с пандемией

27.04 / Лановой призвал поучаствовать в «Бессмертном полку» в режиме онлайн

10.04 / В Киеве за сутки выявили 13 случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска