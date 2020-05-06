Трамп: округ Колумбия никогда не станет штатом

06.05.2020, 12:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп пояснил, почему он считает, что округ Колумбия, где расположена столица США, никогда не станет 51-м штатом, несмотря на все усилия активистов.

По мнению Трампа, республиканцы в Конгрессе поступили бы «очень-очень глупо», если бы придали округу Колумбия статус штата, потому что тогда население города, в котором преобладают демократы, вероятно, избрало бы двух сенаторов-демократов, усилив позиции этой партии.

«Округ Колумбия никогда не будет штатом, – заявил Трамп газете New York Post на этой неделе. – Превратить округ Колумбия в штат? Чтобы у нас появилось еще два сенатора-демократа и еще пять конгрессменов? Нет уж, спасибо. Такого никогда не будет».