Фирмы сотрудников ФБК уличили в выводе активов за рубеж

06.05.2020, 12:53, Новости дня

На штатных сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального зарегистрировано несколько коммерческих фирм в РФ и за рубежом. Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.

Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован в 2011 году как некоммерческая организация. Все собранные средства он должен тратить исключительно на уставные цели. В 2018 году фонд, согласно опубликованной отчетности, получил 58 млн рублей. Пожертвования сделали около 16,3 тыс. доноров, средний размер составил 720 рублей. Расходы при этом составили 65,3 млн рублей. Согласно отчету, полученные средства были потрачены на расходы на персонал, налоговые отчисления, содержание офиса, бухгалтерские и банковские услуги, техподдержку. Однако, как выяснил RT, сразу несколько коммерческих структур, чья главная задача – получение прибыли, учреждены штатными сотрудниками ФБК.

В частности, это ООО «Медиа-Лайв», ООО «Левиафан-Медиа», ООО «Страна Приливов» в России, а также SIA Database в Латвии. Все эти организации зарегистрированы на штатных сотрудников ФБК, но деятельность этих компаний прозрачной назвать трудно. Эксперты полагают, что такое структурирование деятельности может быть связано с занижением налогооблагаемой базы по некоторым видам обязательных платежей.

«Подобное дробление деятельности может иметь под собой несколько причин. Первая – налоговая оптимизация. Так проще экономить, завышать затраты и занижать прибыль», – объяснил председатель центра правовой помощи «Дело жизни» заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Кроме того, говорит он, «различная помощь в виде грантов и иных выплат таким образом распыляется по нескольким юрлицам и не кажется большой». «Или, наоборот, такая помощь может направляться адресно, на развитие какого-то конкретного направления, не бросая тень на всю структуру в целом», – добавил юрист.

Кроме донатов, источником заработка компаний сотрудников ФБК стал так называемый мерч — фирменная продукция. Это кружки, чехлы для телефонов, одежда с логотипами, резиновые уточки с автографом Навального. Цены на товары в «магазине штабов Навального» колеблются от 250 до 13,6 тыс. рублей. Формально каждая покупка оформляется с помощью публичной оферты. «Магазин штабов Навального» предлагает каждому покупателю заключить его с коммерческой структурой ООО «Страна Приливов». Сколько заработал магазин за 2019 год, сказать трудно: отчетность до сих пор не опубликована. В 2018 году выручка «Страны Приливов» составила 5,4 млн рублей, чистая прибыль – 2,7 млн рублей, а годом ранее – 2 млн рублей. При этом, по данным «Контур.Фокуса», маржа компании в 2017 году довольно солидная: 60,8 рубля выручки от продаж на каждый вложенный рубль.

Сотрудники ФБК также регистрируют бизнес за границей. Так, руководитель отдела расследований ФБК Георгий Албуров владеет бизнесом в Латвии. Согласно официальной консульской информации этой страны, факт регистрации в коммерческом регистре индивидуального коммерсанта дает право последнему получить вид на жительство.

Еще 26 октября 2016 года Албуров зарегистрировал в Риге компанию SIA (аналог российского ООО) Dataset с уставным капиталом 2,8 тыс. евро. Компания оказывает некие информационные услуги. Что это за услуги и кому Dataset их оказывает, неизвестно, однако дела у латвийской компании идут хорошо. Судя по годовым отчетам фирмы, если в 2017 году оборот Dataset составлял всего 8,7 тыс. евро, а прибыль не превышала 2,8 тыс. евро, то уже в 2018 оборот компании вырос почти в 8,5 раза — до 73 тыс. евро, а чистая прибыль составила 11,6 тыс. евро.

Эксперты не исключают, что компания в Латвии могла потребоваться для вывода средств за границу и защиты от российских правоохранительных органов.

Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей. По версии следствия, сотрудники фонда в 2016-2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в российской и иностранной валюте, а затем через банкоматы вносили деньги на счета нескольких банков, после чего переводили их в ФБК.