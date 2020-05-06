 

Глава Минздрава рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

06.05.2020, 12:53, Новости дня

Доклинические испытания вакцин от коронавируса продолжаются, уже сегодня есть обнадеживающие результаты, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«По вакцинам… сегодня идут доклинические исследования. Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины… есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», – цитирует РИА «Новости» Мурашко. 

Он отметил, что результаты клинических исследований препарата «Фавипиравир», который активно используют в лечении коронавируса, обнадеживают. 

«Этот препарат разработан сегодня отечественной фармацевтической компанией полного цикла. На него дали разрешение на клиническое испытание и клинические исследования, и он сегодня находится в клиниках. Первые результаты он показывает обнадеживающие. Дает нам надежду, что этот препарат, возможно, тоже будет работать», – сообщил Мурашко.

По его словам, в общей сложности семь препаратов находятся на клинических испытаниях.

В настоящее время в РФ развернуто 126 тыс. коек для пациентов с коронавирусом – это около 10% коек от общего числа России.

На сегодняшний день, по его словам, в реанимации находятся порядка 1,2-1,5 тыс. человек с коронавирусом. Министр подчеркнул, что дефицита в реанимационных койках нет. 

«Все ведутся совместно с федеральным консультативным центром, консультируются и нами, создана информационная система, в которой виден каждый пациент, амбулаторный и стационарный, и на какой койке он сейчас находится, поэтому мы можем видеть всех пациентов на койках», – сказал он. 

Глава Минздрава добавил, что дополнительные выплаты медикам за работу с коронавирусными пациентами, установленные постановлением правительства, идут в срок. 

«По первым выплатам выделено 10 млрд средств. Выплаты идут, начиная с февраля месяца. Постановление было подписано 30 января. И по этим деньгам на сегодняшний день также выплаты идут в срок. Задержек никаких мы не видим», – рассказал Мурашко.

Также Мурашко уточнил, что указ о страховых выплатах для медработников проходит финальную процедуру согласования и будет подписан президентом в среду или четверг.

Ранее Мурашко заявил, что часть ограничительных мероприятий в РФ будет сохраняться до появления вакцины. 

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 10559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 тыс. случаев заболевания. При этом РФ сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 млн человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / В Украине коронавирусом заразились 942 человека, 23 из них умерли

03.04 / Глава Госпогранслужбы: Разместить прибывших из-за границы в Чернобыле, лечить коронавирус радиацией? Вряд ли ВОЗ одобрит такой протокол

02.04 / Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов РФ и Белоруссии

15.04 / Ношение масок в мире станет нормой – спецпредставитель ВОЗ

23.04 / Аэропорт Внуково сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на половину

19.04 / Трепак: Амбарные книги Партии регионов – это документы о большой коррупции в Украине, люди получали миллионы долларов

02.04 / Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 900 тысяч. В Москве умерли еще три пациента

01.04 / Борьба с пандемией коронавируса: развитие событий

09.04 / Путин пообещал победу над «коронавирусной заразой»

20.04 / Врач объяснила опасность частого мытья рук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска