Глава Минздрава рассказал о результатах испытаний вакцины от коронавируса

06.05.2020, 12:53, Новости дня

Доклинические испытания вакцин от коронавируса продолжаются, уже сегодня есть обнадеживающие результаты, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«По вакцинам… сегодня идут доклинические исследования. Есть несколько платформ, на которых разрабатываются эти вакцины… есть обнадеживающие результаты, что мы выйдем на лекарственный препарат, который будет работать», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

Он отметил, что результаты клинических исследований препарата «Фавипиравир», который активно используют в лечении коронавируса, обнадеживают.

«Этот препарат разработан сегодня отечественной фармацевтической компанией полного цикла. На него дали разрешение на клиническое испытание и клинические исследования, и он сегодня находится в клиниках. Первые результаты он показывает обнадеживающие. Дает нам надежду, что этот препарат, возможно, тоже будет работать», – сообщил Мурашко.

По его словам, в общей сложности семь препаратов находятся на клинических испытаниях.

В настоящее время в РФ развернуто 126 тыс. коек для пациентов с коронавирусом – это около 10% коек от общего числа России.

На сегодняшний день, по его словам, в реанимации находятся порядка 1,2-1,5 тыс. человек с коронавирусом. Министр подчеркнул, что дефицита в реанимационных койках нет.

«Все ведутся совместно с федеральным консультативным центром, консультируются и нами, создана информационная система, в которой виден каждый пациент, амбулаторный и стационарный, и на какой койке он сейчас находится, поэтому мы можем видеть всех пациентов на койках», – сказал он.

Глава Минздрава добавил, что дополнительные выплаты медикам за работу с коронавирусными пациентами, установленные постановлением правительства, идут в срок.

«По первым выплатам выделено 10 млрд средств. Выплаты идут, начиная с февраля месяца. Постановление было подписано 30 января. И по этим деньгам на сегодняшний день также выплаты идут в срок. Задержек никаких мы не видим», – рассказал Мурашко.

Также Мурашко уточнил, что указ о страховых выплатах для медработников проходит финальную процедуру согласования и будет подписан президентом в среду или четверг.

Ранее Мурашко заявил, что часть ограничительных мероприятий в РФ будет сохраняться до появления вакцины.

Напомним, за минувшие сутки в России подтвердили 10559 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 165 тыс. случаев заболевания. При этом РФ сохранила лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 млн человек.