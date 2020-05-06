 

Шойгу заявил, что число выздоровевших от коронавируса в армии превысило число заболевших

06.05.2020, 12:53, Новости дня

Число выздоровевших в российской армии превысило число заболевших, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

«Большую работу по борьбе с коронавирусом проводят наши военные медики. В результате число выздоровевших превышает число заболевших. В нашем понимании это и может, и должно являться той самой планкой, полкой, не знаю, как ее еще можно называть. Но победить это можно только тогда, когда количество выздоровевших больше, чем количество заболевших. Причем ежедневно», – сообщил Шойгу на селекторном совещании, передает РИА «Новости».

Министр, однако, не уточнил, за какой срок число выздоровевших превысило число заболевших. По данным Минобороны за 5 мая, за все время тестирования коронавирус установили у 1475 российских военнослужащих, среди военнослужащих в военных вузах – у 1186 человек.

Глава ведомства поручил оперштабу под руководством первого замглавы Минобороны Руслана Цаликова продолжить мероприятия по недопущению распространения коронавируса в армии.

Также министр анонсировал вывод подразделений РХБЗ из Италии с четверга.

«Прошу начальника Генерального штаба организовать торжественную встречу сводных отрядов. Представить мне предложения по поощрению отличившихся военнослужащих, врачей и всех тех, кто занимался дезинфекцией в городах и объектах в Италии», – сказал Шойгу.

Напомним, РФ оказала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина).



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