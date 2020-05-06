Представлен смартфон Huawei Y8s с поддержкой сервисов Google и Google Play

06.05.2020, 12:53, Разное

Недавно стало известно о выпуске нового смартфона Huawei Y8s. Согласно сообщению, устройство будет поддерживать Google Play и иметь сервисы Google.

Huawei Y8s получил 6,5-дюймовый ЖК-экран разрешением Full HD+. Его оснастили небольшой “челкой”, размещённой в верхней части экрана, где находится вырез для разговорного динамика, а также двумя фронтальными камерами разрешением 8 Мп и 2 Мп. Смартфон обладает диафрагмами объективов, которые составляют F/2,0 и F/2,4 соответственно. С помощью второго датчика можно определить глубину сцены и размытия фона.

Основная камера обладает двумя датчиками изображения, в том числе основным с разрешением 48 Мп и с объективом F/1,8. Второй датчик имеет разрешение 2 Мп. Камера оснащена специальным режимом ночной съемки. Смартфон базируется на однокристальной системе Kirin 710, ОЗУ – 4 Гб, ПЗУ – 64 или 128 Гб. В обе модели можно установить карту памяти MicroSD. Устройство оборудовано аккумулятором емкостью 4000 мА•ч, зарядить аппарат можно с помощью порта MicroUSB. Huawei Y8s функционирует на основе ОС Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Смартфон поставляется с сервисами Google и поддержкой Google Play. О цене и дате старта продажи на данный момент не сообщается.