В Москве начали сносить павильоны «Дома-2»

06.05.2020, 12:48, Новости дня

В Москве начался снос павильонов для съемок передачи «Дом-2», в этом месте планируется проложить дорогу Марьино – Саларьево, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Подрядчик приступил к подготовительным работам по строительству автомагистрали Марьино – Саларьево, в том числе к сносу построек на территории реалити-шоу «Дом-2». Под моим контролем сегодня весь строительный мусор ликвидировали. Все компенсационные действия между владельцем участка и объектов реалити-шоу и департаментом развития новых территорий выполнены», – сообщил Жидкин, передает АГН «Москва».

Он отметил, что площадь павильонов телешоу увеличат на 60% после его переезда на новый участок. Его площадь составит 1,6 га.

Автодорога Марьино – Саларьево возводится для обеспечения жителей поселков Марьино, Летово, поселения Московский транспортной доступностью к станциям метро «Саларьево» и «Филатов Луг».

Напомним, в 2018 году ведущий шоу Андрей Черкасов заявил, что строительство дороги не приведет к сносу самой съемочной площадки. Однако уже в октябре того же года столичные власти изъяли еще одно здание у телешоу для прокладки автомобильной дороги от Саларьево до Марьино.