 

В Москве начали сносить павильоны «Дома-2»

06.05.2020, 12:48, Новости дня

В Москве начался снос павильонов для съемок передачи «Дом-2», в этом месте планируется проложить дорогу Марьино – Саларьево, сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Подрядчик приступил к подготовительным работам по строительству автомагистрали Марьино – Саларьево, в том числе к сносу построек на территории реалити-шоу «Дом-2». Под моим контролем сегодня весь строительный мусор ликвидировали. Все компенсационные действия между владельцем участка и объектов реалити-шоу и департаментом развития новых территорий выполнены», – сообщил Жидкин, передает АГН «Москва».

Он отметил, что площадь павильонов телешоу увеличат на 60% после его переезда на новый участок. Его площадь составит 1,6 га.

Автодорога Марьино – Саларьево возводится для обеспечения жителей поселков Марьино, Летово, поселения Московский транспортной доступностью к станциям метро «Саларьево» и «Филатов Луг».

Напомним, в 2018 году ведущий шоу Андрей Черкасов заявил, что строительство дороги не приведет к сносу самой съемочной площадки. Однако уже в октябре того же года столичные власти изъяли еще одно здание у телешоу для прокладки автомобильной дороги от Саларьево до Марьино.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Заразившийся коронавирусом журналист назвал «странности» болезни

06.04 / COVID-19 в США. Почти 25 тыс. новых пациентов, около 1 тыс. умерли

29.04 / NTD – анализы выявили антитела к коронавирусу у десятой части москвичей

02.04 / Лукашенко допустил передел мира на фоне коронавируса

27.03 / Борис Акунин заразился коронавирусом

26.03 / Подмосковные ученики смогут забрать в аренду школьные компьютеры

12.04 / Верховная Рада должна безотлагательно ужесточить наказание за поджоги травы и листьев – нардеп Пушкаренко

09.04 / МИД: США не обосновали внесение РИД в список террористических группировок

24.04 / В РФ создан препарат для противовирусной обработки длительного действия

30.03 / Умерших от коронавируса в Алматы будут хоронить на спецполигоне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска